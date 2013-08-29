"الإمام الأكبر" يغادر القاهرة عائدا إلى الأقصر

غادر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، القاهرة عائدا إلى مسقط رأسه بالأقصر، بعد أسبوع من العمل التقى خلالها عددا من القوى الوطنية والسياسية، منها شيوخ سلفيون برئاسة الشيخ محمد حسان وعمرو موسى وأحمد المسلمانى، المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية المؤقت.

كما التقى شيخ الأزهر وفدا الاتحاد الأفريقى الذى يزور مصر حاليا، بالإضافة إلى وفد اتحاد طلاب مصر الذى أعلن رفضه المساس بشيخ الأزهر بعد تصريحات رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، كما استقبل السفير البريطانى بالقاهرة بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والمفكرين.