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بوتين وروحانى: استخدام الكيميائى فى سوريا أمر مرفوض تماما

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بوتين وروحانى: استخدام الكيميائى فى سوريا أمر مرفوض تماما بوتين وروحانى: استخدام الكيميائى فى سوريا أمر مرفوض تماما

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الإيرانى حسن روحانى أكدا فى اتصال هاتفى مساء أمس الأربعاء، أن استخدام السلاح الكيميائى فى النزاع السورى أمر مرفوض تماما مهما كان الطرف الذى استخدمه.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بيان أصدره المكتب الصحفى للكرملين قوله إنه: "يرى الطرفان (الروسى والإيرانى) أن استخدام السلاح الكيميائى أمر مرفوض مبدئيا، أيا كان الطرف الذى استخدمه".

وفى ضوء الدعوات إلى التدخل العسكرى من الخارج فى النزاع السورى، شدد الطرفان على ضرورة البحث عن طرق الحل بوسائل سياسية ودبلوماسية بحتة.

وأضاف البيان أن الرئيسين بحثا أيضا بعض مسائل التعاون الثنائى وجدول الاتصالات المستقبلية، مشيرا إلى أن الاتصال جاء بطلب من الجانب الإيرانى.

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مصر 365