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خبير في لغة الجسد: إشارة "أردوغان" بأصابعه الأربع تحمل معاني غير رابعة العدوية

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خبير في لغة الجسد: إشارة "أردوغان" بأصابعه الأربع تحمل معاني غير رابعة العدوية خبير في لغة الجسد: إشارة "أردوغان" بأصابعه الأربع تحمل معاني غير رابعة العدوية

كتب : أسماء بدوي منذ 7 دقائق

قال الدكتور محمد سعد، الخبير في لغة الجسد، إن إشارة رجب طيب أردوغان، الأصابع الأربع، قد تحمل معاني أخرى، منها الاهتمام بالدول الأربع وهم، وتونس والجيش الحر بسوريا وتركيا، أو قد تشير لقيم أخرى، منها الحرية والعدالة والنهضة.

وأضاف سعد، في تصريح لـ"الوطن": "لا ننكر تحيز أردوغان التام لجماعة الإخوان المسلمين، وليس مستبعدا أن تكون الأصابع الأربع إشارة لميدان رابعة العدوية.

وأشار الخبير في لغة الجسد، إلى أنه لا يستطيع أن يجزم بدلالة إشارة رئيس الوزراء التركي، هذا يتطلب بالضرورة مراجعة كل حواراته وخطاباته السابقة.

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