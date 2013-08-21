"الوطن" تنشر أرقام المواد المعدلة في الدستور

كتب : وﻻء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة امين ومحمد حمدى منذ 18 دقيقة

تنشر "الوطن" أرقام المواد التي تم تعديلها في الدستور المصري 2012 وهي على النحو التالي:

تعديل المادة (١) ومن المادة (٤ إلى ٦) ومن المادة (٨ إلى ١٠) ومن المادة (١٤إلى ٢٤) والمادتين (٢٦و ٢٨) ومن المادة (٣١ إلى المادة ٤٣)، ومن المادة (٤٥ إلى ٤٨) ومن المادة (٥٠ إلى ٥٣)، ومن المادة (٥٥ إلى ٦٧)، ومن المادة (٧١ إلى ٧٤)، والمادتين (٧٦ و٧٧)، ومن المادة (٨٠ إلى ٨٤)، ومن المادة (٨٦ إلى ١٠١)، ومن المادة (١٠٤ إلى المادة ١٠٦) ومن المادة (١٠٨ إلى المادة ١١٧)، ومن المادة (١١٩ إلى المادة ١٢٧)، والمواد ١٣٢ و١٣٤ و١٣٥، ومن المادة (١٣٧ إلى ١٣٩)، والماده ١٤١، ومن المادة (١٤٤ إلى ١٥٩)، والمواد (١٦١،١٦٢،١٦٦،١٦٩،١٨٠)، ومن المادة (١٧٣ إلى ١٨١)، والمواد ١٨٣ و١٨٨ و١٩٣، ومن المادة ( ١٩٧ إلى ٢٠٣) ومن المادة (٢٠٨ إلى المادة ٢١١)، ومن المادة (٢١٥ إلى المادة ٢١٨)، والمواد ٢٢٨ و٢٢٩ و٢٣١.