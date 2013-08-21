بدء التسجيل في غزة للسفر عبر معبر "بيت حانون" بدلا من "رفح"

كتب : الأناضول الأربعاء 21-08-2013 15:36

بدأ العشرات من الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، تسجيل أسمائهم في وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، التابعة لحكومة رام الله، للسفر عبر معبر بيت حانون، بعد الاتفاق الذي وقعته الوزارة مع إسرائيل، لفتح المعبر كبديل عن منفذ رفح البري.

وتوافد العشرات من الفلسطينيين الراغبين في السفر، منذ صباح الأربعاء، على فرع وزارة الشؤون المدنية في مدينة غزة، لتسجيل أسمائهم للسفر عبر معبر بيت حانون، بعد تعذر سفرهم عبر معبر رفح على الحدود المصرية، المغلق منذ يوم الاثنين الماضي، وحتى إشعار آخر.

ورفض الموظفون والمسؤول في دائرة الشؤون المدنية في غزة، تصوير عملية التسجيل بـ "الفيديو"، دون إبداء أسباب لذلك.

وسبق أن قال مصدر مسؤول في وزارة الشؤون المدنية التابعة للحكومة في رام الله، الثلاثاء، "إنه جرى اتفاق فلسطيني على فتح معبر بيت حانون أمام سفر الفلسطينيين، وذلك كبديل مؤقت عن معبر رفح".

وأكد أحد العاملين في دائرة الشؤون المدنية في مدينة غزة، أن معظم الفلسطينيين الذين يرغبون في السفر عبر معبر بيت حانون، هم من أصحاب الإقامات في الدول العربية والأجنبية، وحملة الجنسيات الأجنبية.

وأوضح الموظف، الذي رفض الكشف عن هويته، أن دائرة الشؤون المدنية تسجل جميع من يرغب بالسفر، وترسل الأسماء للجانب الإسرائيلي للموافقة عليها والسماح لهم بالسفر، مؤكداً أن العشرات من الفلسطينيين الذين تعذر سفرهم عبر معبر رفح توافدوا للتسجيل، منذ صباح اليوم الأربعاء.

وأشار إلى أن اجتماع عُقد في معبر بيت حانون، صباح اليوم، بين مسؤول دائرة الشؤون المدنية بقطاع غزة والجانب الإسرائيلي، لبحث موضوع فتح المعبر، رافضاً الإدلاء بالمزيد من التفاصيل المتعلقة بالاجتماع.

وقالت إحدى الفلسطينيات: "أتممت عملية التسجيل للسفر عبر معبر بيت حانون، بعد فشل كل محاولاتنا للسفر عبر معبر رفح، وأبلغونا أن إدارة الشؤون المدنية ستتواصل معنا لإبلاغنا بموعد السفر في حال موافقة الجانب الإسرائيلي على ذلك".

وأوضحت الفلسطينية، التي رفضت ذكر اسمها، أنها جاءت من السعودية إلى قطاع غزة لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع عائلتها وكان من المقرر أن تسافر قبل أسبوعين، ولكن إغلاق معبر رفح حال دون ذلك.

وأشارت إلى أن إقامتها في المملكة العربية السعودية ستنتهي خلال عشرة أيام، ولن يسمح لها بدخول الأراضي السعودية، إذا لم تجدد إقامتها قبل هذا الموعد، مبينة أنها تعيش مع زوجها وأبناءها في السعودية منذ 13 عام.

من جانبه، قال أحد الفلسطينيين، أثناء اتمامه لمعاملة التسجيل للسفر، إنه مضطر للسفر مع عائلته عبر معبر بيت حانون إلى دولة الإمارات، وإلا فإنه سيفقد عمله هناك بعد انقضاء أسبوعين على انتهاء أيام إجازته.

وأوضح الفلسطيني، الذي رفض كشف هويته، أنه يتوقع أن تكون إجراءات السفر عبر معبر بيت حانون أسهل منها على معبر رفح.

وأغلقت السلطات المصرية معبر رفح، يوم الاثنين الماضي، حتى إشعار آخر، وذلك بعد مقتل 25 جندياً مصرياً على يد مجهولين في سيناء.

وأعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إيهاب الغصين، رفض حكومته استبدال معبر رفح، على الحدود المصرية، بمعبر بيت حانون، الذي تشرف عليه السلطات الإسرائيلية.

ويقع معبر بيت حانون، في أقصى شمال قطاع غزة بين القطاع وإسرائيل، وهو مخصص لعبور الأفراد والحمولات، ويقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

ويستخدم معبر بيت حانون حالياً لنقل المرضى والمصابين للعلاج، من قطاع غزة إلى المستشفيات في الأردن أو إسرائيل أوالضفة الغربية، أو غيرها من الدول الأخرى، وكذلك يعبر من خلاله الدبلوماسيين والبعثات الأجنبية والصحفيين والتجار الفلسطينيين، وغيرهم ممن يملكون تصريح للعبور إلى إسرائيل.