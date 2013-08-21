تعيين 427 من حملة الماجستير والدكتوراه فى بنى سويف

قرر المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف، تعيين (427) من حملة الماجستير والدكتوراه من أبناء محافظ بنى سويف للعمل بديوان عام محافظة بنى سويف ومديريات الخدمات التابعة لها، حيث يعد القرار هو الأول للمحافظ الجديد منذ توليه المسئولية الأربعاء الماضى.

من ناحيتها أكدت ليلى الشافعى مدير عام التنظيم والإدارة، أن القرار يتضمن تعيين المرشحين طبقاً للإعلان المنشور بالصحف القومية فى 17/6/2013، المعينيين على الدرجة الثالثة التخصصية بالكادرالعام بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات الأخرى.

وأضافت مديرة التنظيم والإدارة أن تلك الجهات سوف تتخاذ إجراءات التعيين وتحديد وظائف المعينين ومجموعاتهم النوعية التى تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها وفقاً للاحتياجات الفعلية وذلك بعد التأكد من مسوغات التعيين، كما تحدد أقدمياتهم اعتباراً من تاريخ موافقة السلطة المختصة على أن يتم موافاة مديرية التنظيم والإدارة بقرارات التعيين واقرارات استلام العمل لتمويل الدرجات المالية.

وفى نفس الصدد أوضح ألبرت سيف وكيل مديرية التنظيم والإدارة، أن المديرية كانت قد أعلنت عن شغل (600) وظيفة طبقاً لحصر الاحتياجات الفعلية دفعات 2002 حتى 2012م طبقاً للقانون 47 للعاملين بالدولة.

وتم ترتيب المتقدمين طبقاً للمؤهلات الحاصلين عليها ,و بلغ عدد الحاصلين على الدكتوراه (11) والماجستير (48) فى تخصصات مختلفة فضلا عن (368) ماجستير فى القانون تم ترشيحهم طبقاً للنسبة المئوية الحاصلين عليها فى التقدير حيث تم توزيع المرشحين للعمل كالآتى، ديوان عام المحافظة (3)، التنظيم والإدارة (5)، الطب البيطرى (5)، الإسكان (4)، الطرق والنقل (12)، القوى العاملة (18)، الشئون الاجتماعية (25)، الزراعة (127)، التموين (175)، التربية والتعليم (52)، الصحة (1).