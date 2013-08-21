أسر شهداء القليوبية يطالبون بالقصاص العاجل لأبناهم

قام المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء بزيارة لأسر شهداء المحافظة، حيث قدم خالص التعازى إلى أسر شهداء قرية القرنفل بمدينة القناطر الخيرية وشهيد منطقة منطى بمدينة قليوب وشهيد الشرطة بقرية مرصفا ببنها والشفاء العاجل لكل المصابين.

رافق المحافظ لتقديم التعازى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية واللواء مليجى فتوح مساعد مدير للأمن العام، واللواء عصام عبد العال مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا، واللواء حسن ناجى رئيس مدينة شبرا الخيمة والمهندس محمد طنطاوى السكرتير العام للمحافظة كما حضر رؤساء الأحياء.

استقبل أسر الشهداء المهندس محمد عبد الظاهر بحفاوة شديدة، حيث طلبت أسرة الشهيد محمد بقرية القرنفل بالقناطر بإطلاق اسم الشهيد على أحد مدارس القرية، كما طالبت والدة الشهيد عصام بمنطى بالقصاص العاجل.

وحضر عبد الظاهر عزاء شهيد منطى بدار الضيافة، بعد الانتهاء من تقديم واجب العزاء، وحرك ركب المحافظ ومدير الأمن إلى قرية مرصفا ببنها لتقديم العزاء الأمين عبد الفتاح صلاح والذى استشهد أثناء تأدية الخدمة بكمين الدائرى بالقناطر الخيرية الأسبوع الماضى.

ومن جانبه أدان محافظ القليوبية، شدة ما وصفه بـ"الاعتداء الإرهابى الغاشم"، الذى تعرّض لهجنود الأمن المركزى فى مدينة رفح بسيناء، والذى أدّى إلى استشهاد 25 جنديا من قوات الأمن المركزى وإصابة آخرين.

وقدّم عبد الظاهر خالص التعازى إلى أسر الشهداء الأبرار والشفاء العاجل لكل المصابين".

وأكد أن االدولة قادرة على اتخاذ جميع الإجراءات الحازمة لحماية سيناء والجنود هناك، ومواجهة هذه التحديات الخطيرة، والضرب بيدٍ من حديد لحماية سيناء وسيادة مصر، كما طالب بأن يتحمّل الجميع مسئوليته فى الحفاظ على سلامة أرض الوطن.

يُذكَر أن 25 جنديا من الأمن المركزى استشهدوا صباح الاثنين الماضى برفح، من بينهم اثنين من أبناء محافظة القليوبية فى هجوم مسلح استهدف سيارتين بداخلها جنود الأمن المركزى، كانوا يستعدّون للحصول على إخلاء طرف بعد إنهاء مدة خدمتهم العسكرية داخل قطاع الأمن المركزى"..