ليبيا تريد إعادة النظام إلى قطاعها النفطى

هددت الحكومة الليبية باستعمال القوة لإعادة فرض النظام فى قطاعها النفطى الذى يعتبر عماد اقتصاد بلاد تعصف بها حركات احتجاج تتسبب فى انخفاض إنتاج النفط.

وأعلن رئيس الوزراء الليبى على زيدان الجمعة أن مجموعة من حرس المنشآت النفطية المتخاصمين مع الحكومة قرروا مصادرة سفن "وتصدير النفط على حسابهم الخاص". وهدد زيدان بقصف أى سفينة تقترب من الموانئ النفطية إذا لم تكن متعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية بيانا للمؤسسة الوطنية للنفط أعلنت فيه أن "هناك مجموعة مسلحة تقوم حاليا بالاتصال بهم بغرض بيعهم شحنات من خام السدرة مصدرها ميناء رأس لانوف بطريقة غير شرعية"، وأضافت المؤسسة أن المجموعة تسعى إلى تصريف "شحنة تبلغ 700 ألف برميل".

منذ عدة أسابيع أثرت تلك النزاعات على الإنتاج الليبى الذى انخفض إلى 500 ألف برميل يوميا مقابل مليون ونصف مليون فى السابق، وفى نهاية يوليو انخفض الإنتاج حتى بلغ 300 ألف برميل فقط.

وقال زيدان إن مجموعات حرس المنشآت تغلق بانتظام مصبات النفط فى البريقة والزويتينة ورأس لانوف وسدرا (شرق) وتمنع السفن من شحن حمولتها.

ويتهم الحرس، التابعون لوزارة الدفاع، رئيس الوزراء ووزير النفط منذ عدة أسابيع ببيع بالنفط بشكل غير قانونى، ويؤكدون أن شحنات الخام الليبى المخصصة للتصدير غير محددة الكميات.