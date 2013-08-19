"اليابان" وأمريكا" يوافقان على إبرام اتفاقية الشراكة هذا العام

وافق وزير التجارة اليابانى توشيميتسو موتيجى والممثل التجارى الامريكى مايكل فرومان أمس الأحد على أن يعمل البلدان من أجل الانتهاء من مفاوضات اتفاقية الشراكة للتجارة الحرة عبر المحيط الهادئ خلال هذا العام.

وأكد الجانبان -فى تصريح نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية خلال الاجتماع الذى عقد قبل الجولة التاسعة عشر من المحادثات التى تهدف إلى إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة فى العالم- على التزامهما بتنفيذ الهدف الذى تم ترسيخه من قبل أعضاء المفاوضات خلال الفترة التى تزيد عن ثلاث سنوات.

ومن جانبه، أخبر الوزير اليابانى الممثل التجارى الأمريكى أن الحكومة اليابانية قررت "العمل على إبرام اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ خلال هذا العام".