زيادة فى استهلاك محطات الكهرباء للوقود اليوم بعد عودة مؤسسات الدولة

أكد المهندس خالد عبد البديع، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، انخفاض استهلاك محطات الكهرباء للوقود إلى 105 ملايين متر مكعب غاز مكافئ "غاز ومازوت" نتيجة لتعطل أغلب مؤسسات الدولة بعد توتر الأحداث السياسية فى مصر.

وقال عبد البديع فى تصريح خاص، إن محطات الكهرباء بدأت فى العودة اليوم إلى معدلات الاستهلاك الطبيعية والتى زادت اليوم لتصل إلى 110 ملايين قدم مكعب غاز مكافئ "غاز ومازوت" بدأ من اليوم بعد عودة كافة المؤسسات للعمل لافتا إلى وجود حالة من الاستقرار فى توفير جميع احتياجات محطات الكهرباء من الوقود.

كانت البنك المركزى المصرى والبورصة المصرية والعديد من مؤسسات الدولة قد أعطت العاملين يوم الخميس الماضى، إجازة بعد توتر الأحداث السياسية وانتشار أعمال العنف من قبل جماعة الاخوان المسلمين ردا على فض اعتصامى رابعة والنهضة.