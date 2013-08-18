مجموعة منصور: جميع فروع مترو وخير زمان تعمل على مدار اليوم

أعلنت شركة مترو ماركت للتجارة والتوزيع، إحدى مجموعة شركات مجموعة منصور، أنها فى إطار التزامها بدورها الوطنى، مستمرة فى أعمالها، مؤكدة أن جميع فروعها فى جميع محافظات الجمهورية ستظل مفتوحة أمام الجمهور على مدار اليوم، مع التزامها بتوفير كافة السلع والمنتجات، خاصة الغذائية، ومستلزمات الأطفال واحتياجات الأسرة المصرية، ومن جميع الأصناف وبالكميات الكافية لتلبية جميع الاحتياجات.

وأبدى العاملون والموظفون بالشركة حماسهم للعمل، وفق أى نظام يتناسب والالتزام بقوانين فرض حظر التجوال، وتحقق فى الوقت نفسه الغرض الأهم بتلبية احتياجات المواطنين، كما أبدوا استعدادهم للدفاع عن الفروع والبقاء بها، ولو على مدار اليوم، لضمان توفير الحماية اللازمة لهذه الفروع جراء انتشار عملية العنف وأعمال السلب والنهب فى الظروف الراهنة.

وتؤكد مجموعة منصور أن ذلك يأتى انطلاقا من التزامها الوطنى بأداء دورها الاقتصادى على أكمل وجه، حيث لا تملك رفاهية الاختيار، لأن الأمر واجب وفرض مُلزم باعتبار المجموعة من أعرق وأكبر المجموعات المصرية العاملة فى السوق المصرية.

جدير بالذكر أن فروع الشركة تبلغ 96 فرع منها 48 فرعا تعمل تحت اسم مترو ماركت، و38 فرعا تحت اسم خير زمان، و10 فروع تحت اسم مينى مترو، وجميعها تعمل فى مناطق ذات كثافة سكانية عالية، ومسئولة عن إجراء أكثر من مائة ألف عملية بيع يومياً وما يقرب من 3.5 مليون عملية بيع شهرية تصب مباشرة فى اتجاه توفير متطلبات المعيشة اليومية للأسرة المصرية.