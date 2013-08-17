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تقارير: 26.66 مليار دولار متأخرات شركات المقاولات فى السعودية

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تقارير: 26.66 مليار دولار متأخرات شركات المقاولات فى السعودية تقارير: 26.66 مليار دولار متأخرات شركات المقاولات فى السعودية

ذكرت تقارير إخبارية سعودية، اليوم الجمعة، أن متأخرات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية فى المملكة تجاوزت حاجز 100 مليار ريال (26.66 مليار دولار) أى نحو 30% من إجمالى حجم المشروعات الحكومية فى البلاد.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن نبيل عباس ممثل الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين "فيديك" فى والخليج العربى قوله، إن "تأخر دفعات المقاولين يعد أحد أهم أسباب تعثر المشاريع الحكومية فى السعودية، وتمثل نحو 20% من إجمالى أسباب تعثر المشاريع".

وأوضح عباس أن النظام فى السعودية يلزم المقاول بالتنفيذ طالما وقع العقد حتى لو تأخرت عملية الدفع باعتبارها ليست مبررا للمقاول أن يتوقف عن العمل.

وتلزم القوانين الدولية الجهات المعنية بالدفع للمقاولين خلال 30 يوما من الاستحقاق، بينما تتأخر دفعات المقاولين فى السعودية لفترات تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وتصل إلى سنة فى العديد من الحالات.

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مصر 365

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