شركة بست رايزن المجرية تفلس فيما يعود جزئيا للأزمة فى مصر

أعلنت المجموعة السياحية المجرية الرائدة (بست رايزن) التى تكبدت خسائر كبيرة فيما يتصل بأنشطة قضاء العطلات فى مصر وتونس اليوم الجمعة أنها أفلست تاركة مئات الركاب فى منتجعات البحر الأحمر فى مصر.

وقالت الشركة، إن لديها ودائع مالية قيمتها 1.3 مليار فورنت (5.75 مليون دولار) ستغطى تكاليف إعادة الركاب إلى الوطن وتعويض الزبائن عن الرحلات المحجوزة.

وقالت جوديت مولنار نائبة رئيس اتحاد شركات السياحة المجرية "تخصصت بست رايزن فى الرحلات إلى بلدان شمال افريقيا ولكن الربيع العربى اضر بها".

وقالت الشركة التى تعمل منذ عام 1995 فى بيان على صفحتها على موقع الفيسبوك، إن متاعبها المالية نجمت عن تراجع الطلب والخسائر الكبيرة المتصلة بالرحلات الشاملة إلى مصر وتونس وهما من المقاصد الرئيسية لرحلات الشركة.

وقال البيان "سجلنا خسائر كبيرة جدا فى أنشطة الرحلات إلى مصر وتونس لأن هذين المقصدين من مقاصد شمال إفريقيا اللذين كانا يؤلفان معظم أعمالنا تضررا من جراء الأزمة السياسية منذ يناير كانون الثانى 2011".

ولم تذكر الشركة عدد الركاب الذين تركتهم فى مصر وجهات أخرى مثل تركيا ولم يمكن محادثة عضو مجلس الإدارة المنتدب لسؤاله التعقيب.

وقالت مولنار لرويترز إن بست رايزن لها حاليا 350 راكبا فى منتجعات البحر الأحمر بمصر.

ونصحت وزارة الخارجية المجرية بعدم السفر إلى مصر إلا لمنتجعات البحر الحمر التى تعتبر مناطق يجب فيها زيادة توخى الحذر.