"الحراك الوطني لإنقاذ ليبيا": الأزمة التي تمر بها البلاد قد تمنع الوصول لدولة القانون

كتب : أ ش أ الجمعة 16-08-2013 21:51

أكدت قوى الحراك الوطني لإنقاذ ليبيا، أن الأزمة التي تمر بها ليبيا حاليا قد تمنع الوصول إلى دولة الحق والقانون التي يتطلع إليها المواطن الليبي.

ودعت القوى، في بيان لها أُذيع اليوم في مبادرة منها عقب اجتماعها بالعاصمة الليبية طرابلس، المؤتمر الوطني العام والحكومة الليبية المؤقتة إلى وضع خارطة طريق واضحة المعالم للوصول إلى استحقاق المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي بما في ذلك إقرار قانون العدالة الانتقالية ومراجعة أدائهما والسير نحو الاستحقاق الدستوري بخطى ثابتة لتفادي وقوع أزمة فراغ دستوري في المستقبل ومعالجة قضايا الأمن وفوضى انتشار السلاح في ليبيا.