سقوط شعر المولود الحديث واحمرار الوجه تغيرات طبيعية تزول مع النمو

سألت قارئة ابنى مولود حديثا وألاحظ عليه بعض الأشياء الغريبة ككبر حجم الخصيتين مع احمرار فى وجهه فهل هذا طبيعيا أم أنه يعانى من مرض ما؟

يجيب على هذا التساؤل دكتور إسماعيل بدر استشارى أمراض الأطفال قائلا، يولد الطفل الصغير وبداخله، عدد من التغيرات التى تتمثل فى الرأس والتى تبدو كبيرة الحجم ويغطيها شعر الرحم الذى يبدأ فى السقوط بعد الولادة ليحل محله شعر أخف وبعض الأطفال يولدون ولديهم احمرار خفيف على الجفن العلوى أو أسفل الجبين وهذا الاحمرار ينتهى بنهاية السنة الأولى.

أما بالنسبة للأنف فتتراكم الإفرازات المخاطية عقب عملية الوضع فى فتحات الأنف مما يعوق عملية التنفس كما يحدث تراكم لبقايا إفرازات عملية الوضع وبقايا سائل الأمينوس السائل الذى يعيش فيه الطفل داخل الرحم وقد تلاحظ بعض الأمهات أن أطراف الطفل زرقاء باردة الملمس نتيجة القصور فى الدورة الدموية فى أطراف الجسم وقد يتقشر الطفل عند الأطراف وهناك الأعضاء التناسلية.

وقد يبدو الطفل حجم الخصيتين لديه كبير نتيجة وجود تجمع مائى فى الكيس المحيط بالخصية ويختفى فى الشهور الأولى وفى الإناث يبدو شفتا المهبل كبيرتين الحجم مما يترتب على تسرب إفراز دموى ناتج عن هرمونات أنثوية وبعض الأمهات يشعرن بالخوف الشديد من تلك التغيرات إلا أنها طبيعية لا تدعو للقلق لأنها تختفى تماما مع نمو الجنين.