مخاوف من مواجهات بين الإخوان والأهالى فى موطن حمدين صباحى

يشعر أهالى "بلطيم"، موطن حمدى صباحى مؤسس التيار الشعبى المصرى، بمخاوف من جراء مواجهات متوقعة بين جماعة الإخوان المسلمين وبين معارضيهم بالمدينة لتنظيم كل الفريقين لمظاهرات عقب صلاة الجمعة.

حيث تنوى جماعة الإخوان المسلمون تنظيم تظاهرة عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد القدس غرب مدينة بلطيم لإعلان غضبهم حسب تصريحاتهم، من جراء أحداث رابعة العدوة، أما التيار الشعبى والقوى المعارضة للجماعة، فمن المقرر أن ينظموا مسيرة كبرى يشترك فيها النساء والرجال والشباب والفتيات لتأييد الجيش والشرطة فى شارع بورسعيد شرق مدينة بلطيم وستجوب شوارع المدينة.

وطلب التيار الشعبى والمنظمات الحقوقية من مأمور مركز البرلس ورئيس مباحثها حماية التظاهرة من اعتداء أحد عليها، وتجنب المواجهات بين الطرفين التى لا يحمد عقباها، خاصة أن يوم الأربعاء الماضى حدثت مواجهات بين الطرفين أدى لإصابة 11 من الجانبين.