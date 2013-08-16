حزب الله يعرض طائرة "مرصاد 1" فى ذكرى السابعة "حرب تموز"

يعرض حزب الله اليوم طائرة "المرصاد1" بدون طيار من إنتاجه فى الذكرى السابعة "لحرب تموز" مع إسرائيل عام 2006 بحسب مصادر مقربة من الحزب.

وأضافت المصادر أن الطائرة من تصنيع مهندسى حزب الله المقاومة ولديها "قدرة على تنفيذ عدة مهام منها الاستطلاع وضرب الأهداف بدقة عالية ومن مميزاتها والتخفى عن الردرات وإصابة الأهداف بدقة عالية التحليق على ارتفاع أقصاه 5000 متر عن سطح البحر كما باستطاعتها حمل رأسا حربيا زنته 30 كلغ من المواد الشديدة الانفجار".

ولم يتسن التأكد من دقة قدرات تلك الطائرة من مصادر أخرى ويحتفل حزب الله اليوم الجمعة بالذكرى السابعة بما يعتبره "انتصاره على إسرائيل غداة عدوان 2006"، والشهير بـ"حرب تموز".

وسيقيم حزب الله احتفاله هذا العام فى بلدة "عيتا الشعب" بمحافظة النبطية جنوب لبنان، والذائعة الصيت خلال الحرب، ومن المقرر أن يتحدث الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من خلال شاشة عملاقة إلى الجماهير بعد أن انتهى الحزب من كل تحضيراته اللوجستية والتنظيمية اللازمة، بحسب المصادر.

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