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بالصور| "سيلينا جوميز" تتألق بالملابس البيضاء في ليلة صاخبة بـ"فانكوفر"

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بالصور| "سيلينا جوميز" تتألق بالملابس البيضاء في ليلة صاخبة بـ"فانكوفر" بالصور| "سيلينا جوميز" تتألق بالملابس البيضاء في ليلة صاخبة بـ"فانكوفر"

كتب : عمرو عز الدين الجمعة 16-08-2013 00:24

أحيت المغنية الأمريكية الشابة سيلينا جوميز حفلا غنائيا أمس الأربعاء في فانكوفر في إطار جولة لها في المنطقة.

وتألقت جوميز في ملابس بيضاء كشفت عن بطنها وكتفيها، تكونت من سروال فضفاض من أعلاه، ضيق من أسفل الركبة، تميز بالشفايفة في نصفه الأسفل، مع حذاء رياضي كبير من نفس اللون، أما بالأعلى فارتدت صديرية بيضاء مطرزة بإكسسوارات لامعة.

يذكر أن جوميز بدأت حياتها الفنية كنجمة لديزني وهي في العاشرة من عمرها، إلا أنها بهذه الجولة الفنية تؤسس لنفسها مكانا بين كبار نجوم البوب في الولايات المتحدة.

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