رئيس وزراء ليبيا يهدد بقصف ناقلات النفط التابعة لشركات غير متعاقدة مع الحكومة

هدد رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، بقصف ناقلات النفط غير التابعة للشركات النفطية المتعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط بطرق قانونية في حال اقترابها من الشواطىء الليبية . وأضاف «زيدان»، فى تصريح له بطرابلس، مساء الخميس، أنه وردت لدينا معلومات تفيد بأن قائد حرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى ومسلحين آخرين يمنعون ناقلات الشركات المتعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط منالاقتراب من الموانئ والحقول التي يسيطرون عليها .. وأضح أن قائد الحرس طلب من مدير شركة سرت النفطية عدم التعامل مع ناقلات الشركات المتعاقدة مع المؤسسة، واعدا بتوفير ناقلات شركات جديدة تشترى النفط الليبى . وأضاف «زيدان» أنه في حال تنفيذ هذا الأمر فسوف نصدر أوامر مباشرة بقصف هذه الناقلات النفطية غير القانونية جوا وأرضا، خاصة مع إصرار المسلحين على إغلاق الموانئ النفطية والتحكم بها ، لذا ستكون مضطرين لمواجهتم بقوة الجيش والشرطة ودعم المواطنين .

شبكةعيونالإخبارية

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