محمد بن راشد: نريد للشباب رؤية واضحة وأهدافاً محددة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال تدوينه في وسم "من مفكرتي" في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه يجب أن يكون لدى الشباب رؤية واضحة وأهداف محددة في حياتهم وإذا لم يكن لديهم أهداف واضحة حول أين يجب أن يسيروا وماذا يريدون أن يصبحوا فإن أيامهم ستصبح مجرد أرقام في التقويم، وشدد سموه على ضرورة أن يضع الشاب هدفاً تجاه نفسه لتطويرها وتجاه حياته للعمل على الارتقاء بها وتجاه أسرته للحفاظ عليها وتجاه وطنه لرد الجميل إليه والمساهمة في رفعته، وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، ضرورة أن لا ينسى الشباب واجبهم تجاه ربهم وآخرتهم، وتوجه صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم بالنصح للشباب حيث طلب منهم عمل الخير ونشر المعروف ومعاملة الناس بأخلاق عالية ونفس طيبة.

حيث دون سموه بهذه المناسبة :" بدأت في تغريدات سابقة الحديث حول "ماذا نريد من الشباب" ؟ ، وأحب أن أكمل ما بدأته فالحديث حول الشباب هو حديث عن مستقبل ورفعة وطن، نريد للشباب أن يكون لديهم رؤية واضحة وأهداف محددة في حياتهم فإذا كنت لا تعرف أين تسير وماذا تريد تصبح أيامك مجرد أرقام في التقويم، ضع أهدافاً تجاه نفسك لتطويرها، وتجاه حياتك للارتقاء بها، وتجاه أسرتك للحفاظ عليها، وتجاه وطنك لرد جميله والمساهمة في رفعته، ولا تنس أيها الشاب واجباتك تجاه ربك وآخرتك، اعمل خيراً، وانشر معروفاً، وعامل الناس بأخلاق عالية ونفس طيبة".

وتفاعل متابعو الوسم "من مفكرتي" مع تدوين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث كتب هادف:"عندما لا يكون لك هدف في الحياة فقد تكون اللعبة التي يحطمها الاطفال"، ودونت "الإمارات غالية" :" فإذا كنت لا تعرف أين تسير وماذا تريد تصبح أيامك مجرد أرقام في التقويم، كلام رائع سيدي صاحب السمو وأرجو أن يكون عنواناً مهماً للشباب ومفتاحاً في حياتهم" وأعاد سعود الكعبي نشر تدوين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حيث كتب :" التقدير يفجر طاقات الشباب ويزيدهم عطاء ويدفعهم في طريق النجاح والإنجاز عشرات السنين إن لم يكن طول عمرهم" ودون أحمد بن حميد :" نصائح مهمة وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للشباب، نفعنا الله من نهجكم الحكيم، بالفعل الشباب هم عماد الوطن ويجب أن يكون لديهم أهداف واضحة في الحياة".