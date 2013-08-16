لافروف: لقاءات بين القادة الروس والصينين قبل نهاية العام الجاري لتعزيز العلاقات الثنائية

كتب : أ ش أ الخميس 15-08-2013 22:57

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، أن روسيا والصين تقومان حاليا بالإعداد للقاء يجمع بين رئيسي وزراء الدولتين قبل نهاية العام الجاري.

وقال لافروف، في تصريح أدلى به عقب لقائه بعضو مجلس الدولة الصيني يانج جيتشي وبثته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، إنه بخلاف اللقاء المرتقب لرئيسي البلدين والمزمع إقامته على هامش قمة العشرين التي تستضيفها مدينة سان بطرسبرج الروسية في الخامس من سبتمبر المقبل، فإن الجانبين اتفقا على عقد لقاء بين رئيسي الوزراء قبل نهاية العام الجاري.

وأكد لافروف أن ما تم انجازه على مدار الشهور الماضية على صعيد العلاقات الروسية الصينية، يؤكد أن "أوجه التعاون بين البلدين متعددة ولا تنضب"، مشيرا إلى مشروع تبادل بعثات الشباب الذي سيتم إطلاقه بدءا من العام المقبل في إطار اهتمام البلدين بتعزيز التعاون بينهما في المجال الإنساني.