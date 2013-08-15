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ضبط أوقية مضاد للرصاص مع المراسلين الصحفيين بالمطار

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ضبط أوقية مضاد للرصاص مع المراسلين الصحفيين بالمطار ضبط أوقية مضاد للرصاص مع المراسلين الصحفيين بالمطار

مطار القاهرة الدولي

احبطت جمارك مطار القاهرة الدولي عدة محاولات تهريب اوقية من الرصاص مع عدد من المراسلين الاجانب فور وصولهم علي عدد من رحلات الطيران لتغطية الاحداث السياسية بالقاهرة وبافي المحافظات .

وصل علي الطائرة الإماراتية القادمة من دبي راكب مصري وبتفتيش حقائبه بمعرفة السلطات الجمركية عثر بحوزته علي عدد ٥ صواعق كهرباء و ٢ صديري واقي وطائرة بر يموت كنترول مزودة بكاميرا تم إيداعها بوديعة الجمرك وتحرر محضر .. وضبط علي الطائرة المصرية القادمة من لندن الراكب الانجليزي Philip John صحفي وبتفتيشه جمركيا عثر بحوزته علي خوزة وصديري واقي ومع الراكب الانجليزي Ames Charles صحفي بشبكة CBS ٩ صديري واقي و ٦ اقنعة و ٦ خوز .. ومع الراكب النرويجي sreerik grasvik مذيع بالتليفزيون النرويجي ٢ صديري واقي و ٢ خوزة وأخيرا و مع الراكب الفرنسي pill aimramol صحفي وبحوزته ٢ صديري واقي .

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