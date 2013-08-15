أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

صعود أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة كما هو متوقع فى يوليو

Google+ Print
صعود أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة كما هو متوقع فى يوليو صعود أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة كما هو متوقع فى يوليو

ارتفعت المستهلكين بالولايات المتحدة بالنسبة المتوقعة فى يوليو، وهو ما قد يطمئن مسئولى مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى)، القلقين من انخفاض التضخم بينما يبحثون تقليص برنامجهم الضخم لشراء السندات.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2% بفعل ارتفاع تكلفة بضائع وخدمات، مثل التبغ والملابس والأغذية، كان المؤشر زاد 0.5% فى يونيو.

وتماشت زيادة أسعار المستهلكين المسجلة فى يوليو مع توقعات الاقتصاديين، وفى الـ 12 شهرا حتى يوليو ارتفع المؤشر 2% وهى أكبر زيادة منذ فبراير وتأتى إثر ارتفاعه 1.8% فى يونيو.

وباستبعاد الطاقة والغذاء تكون أسعار المستهلكين قد ارتفعت 0.2% للشهر الثالث على التوالى.

وبهذا تصل نسبة الزيادة على مدى الـ 12 الأخيرة إلى 1.7%، كان مؤشر أسعار المستهلكين الأساسى قد ارتفع 1.6% فى يونيو.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي

برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي

هل تتراجع أسعار السلع في الأسواق بعد خفض الدولار الجمركي؟

هل تتراجع أسعار السلع في الأسواق بعد خفض الدولار الجمركي؟

300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري

300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم