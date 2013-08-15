صعود أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة كما هو متوقع فى يوليو

ارتفعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بالنسبة المتوقعة فى يوليو، وهو ما قد يطمئن مسئولى مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى)، القلقين من انخفاض التضخم بينما يبحثون تقليص برنامجهم الضخم لشراء السندات.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2% بفعل ارتفاع تكلفة بضائع وخدمات، مثل التبغ والملابس والأغذية، كان المؤشر زاد 0.5% فى يونيو.

وتماشت زيادة أسعار المستهلكين المسجلة فى يوليو مع توقعات الاقتصاديين، وفى الـ 12 شهرا حتى يوليو ارتفع المؤشر 2% وهى أكبر زيادة منذ فبراير وتأتى إثر ارتفاعه 1.8% فى يونيو.

وباستبعاد الطاقة والغذاء تكون أسعار المستهلكين قد ارتفعت 0.2% للشهر الثالث على التوالى.

وبهذا تصل نسبة الزيادة على مدى الـ 12 الأخيرة إلى 1.7%، كان مؤشر أسعار المستهلكين الأساسى قد ارتفع 1.6% فى يونيو.

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