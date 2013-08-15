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مؤتمر صحفي للسفير المصري بالمملكة المتحدة لشرح عملية فض إعتصامي رابعه والنهضه

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مؤتمر صحفي للسفير المصري بالمملكة المتحدة لشرح عملية فض إعتصامي رابعه والنهضه مؤتمر صحفي للسفير المصري بالمملكة المتحدة لشرح عملية فض إعتصامي رابعه والنهضه

مؤتمر صحفي للسفير المصري بالمملكة المتحدة لشرح عملية فض إعتصامي رابعه والنهضه

السفير المصري اشرف الخولي لدي لندن اثناء مؤتمر صحفي لشرح ماحدث اثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة لوسائل الإعلام الأجنبية  لندن , 15 اغسطس 2013

قام سفير بلندن أشرف الخولي بعقد مؤتمر صحفي لؤسائل الإعلام الأحنبيه لشرح ماحدث أثناء فض إعتصامي رابعه العدويه والنهضه .

وياتي هذا في إطار التحرك المكثف والشامل التي تقوم به وزارة الخارجية مع وسائل الأعلام الأجنبية لشرح تطورات الأحداث مصر قبل وبعد فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة.

حيث واصل المسئولون بالوزارة اتصالاتهم ولقائهم مع ممثلي وسائل الأعلام الأجنبية .

والجدير بالذكر أن وزير الخارجيه  ” نبيل فهمي ” كان قد أجري لقاء مع PBS أكد فيه علي أن المسئوليات التي تضطلع بها أي حكومة ديمقراطية تتمثل في حفظ الأمن والنظام العام، وأن قرار فض الاعتصامين يتم في إطار تطبيق القانون.

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