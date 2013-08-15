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ضبط 40 حاوية للألعاب النارية بميناء بورسعيد

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ضبط 40 حاوية للألعاب النارية بميناء بورسعيد ضبط 40 حاوية للألعاب النارية بميناء بورسعيد

تمكنت مباحث ميناء بورسعيد من ضبط حاوية ٤٠قدم بداخلها صواريخ وألعاب نارية قادمة من الصين.
> وردت معلومات إلى العميد عبدالعزيز كمال مديرالمداحث الجنائة بإدارة أمن الموانئ ببورسعيد و العقيد عمر قربطم رئس مباحث ميناء بورسعيد عن دخول أصناف محظورة لصالح أحد تجار بو رسعيد داخل حاوية ٤٠ قدم .و بتتبع الحاوية لدي وصولها ميناء بورسعيد تبين أن بوليصة الشحن مدرج بها نجف بعرض الأوامر علي جلال الويشي ريئس الإدارة المركرية لجمارك بورسعيد أمر بتشكيل لجنة لكشف الحاوية عثر بداخلها علي ألعاب و صواريخ نارية جارى حصر العدد تمهيداً للعرض علي التعريفة لتقدير الرسوم و الغرامات.

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