احرص على تناول العصائر الطبيعية مثل التفاح والموز باللبن والجوافة

العصائر الطبيعية الطازجة"فريش" أفضل بكثير من المشروبات الغازية ومن العصائر المحفوظة فى معلبات، والتى تحتوى على نسبة عالية من المواد السكرية وربما بعضها يحتوى على مواد حافظة.

قالت الدكتورة سهام صلاح الدين الهوارى أستاذة العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة من العصائر الطبيعية التى يفضل تناولها عصير البرتقال وعصير المشمش والموز باللبن وعصير الفراولة وعصير الكنتالوب أو الشمام الأصفر والخوخ والمانجو والجزر والتفاح باللبن والجوافة والليمون بالنعناع.

وقد أجرت الدكتورة سهام أبحاثا عديدة عن 9 أنواع من المانجو، وعلى أوراق وقشور ثمار المانجو.

وأوضحت أن قشور الثمار وكذلك الأوراق تحتوى على زيت طيار، وهو الذى يكسب المانجو الرائحة المميزة له لما يحتويه من مركبات اكسجينية، وقد وجد أن هذا الزيت الطيار له تأثير مضاد للأكسدة ومضاد للأورام ومضاد لنمو البكتيريا، وقد وجد أن أوراق المانجو تحتوى على مانجوفرين "زانفونويد جليكوسيد".

وأضافت أنها تحتوى على مركبات فلافونيدية، وهى التى يرجع لها التأثير المضاد للأكسدة وتحتوى ثمار المانجو على ألفا وبيتا كاروتين، والتى تتحول إلى فيتامين"أ" داخل جسم الإنسان وتحتوى أيضا على فيتامينات "إيه وبى وسى"، وتحتوى على المعادن مثل الحديد والكالسيوم.

وقد أثبتت الدراسة البيولوجية أن لها تأثير منشط للجهاز المناعى وتفيد فى حالات التهاب البروستاتا.

واستكملت، أما عن عصير التفاح فيحضر بتقطيعه إلى شرائح رقيقة صغيرة ويضاف إليه اللبن مع ملعقة صغيرة من عسل النحل وضربه فى الخلاط، ويحتوى التفاح على مواد بروتينية 02. جرام ومواد سكرية 15 جراما، ومواد دهنية 40 . جرام، وألياف 2 . 2 جرام و84 % ماء، كما أن التفاح غنى بفيتامين "سى" وينصح بتناوله كغذاء ودواء لجميع أفراد الأسرة أطفال وشباب وكبار السن الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكولسترول، فالتفاح يمنع أكسدة الكولسترول فى الشرايين، وبالتالى يحمى من أمراض القلب كما يفيد التفاح ويساعد على تخفيض الوزن وله تأثير مضاد للإسهال ومقوى عام ومقاوم للتعب والإجهاد.

وأما عن عصير الخوخ، بينت أنه يعالج الإمساك ويحتوى على كمية كبيرة من فيتامين "إى" فيظل الإنسان شباب على طول ولا يظهر عليه علامات الشيخوخة المبكرة، وتحتوى ثمار الخوخ على فيتامين "سى وإيه" وألياف، ويستعمل عصير الخوخ مع دقيق الشعير أو الشوفان لتفتيح البشرة ويجعلها ناعمة صافية ويمنع ظهور التجاعيد.

وأضافت أن الشمام الأصفر غنى بفيتامين "سى وإيه" البيتاكاروتين، وله تأثير مضاد للأكسدة، وينصح بتناوله فى حالات التهاب المفاصل والنقرس.

وأوضحت أن عصير الجوافة بالماء أو اللبن هو غنى بفيتامين "ج" ومواد هلامية وبكتينية، ويفيد مرضى السكر فهو يساعد على خفض نسبة السكر بالدم وننصح مرضى السكر بتناول عصير الجوافة.

كما أشارت إلى أن مغلى أوراق الجوافة يستخدم فى علاج السعال، وذلك بغلى أوراق الجوافة بعد غسلها جيدا وتحليتها بعسل النحل وتناولها مثل الشاى، وهو علاج نافع لعلاج الكحة والسعال وهناك بعض المستحضرات الصيدلية التى تحتوى على مستخلص أوراق الجوافة وتستعمل فى علاج الكحة عند الأطفال، ولذا ننصح بتناول العصائر الطبيعية الطازجة لما لها من فوائد جمة واحتوائها على الفيتامينات التى تساعد فى كثير من العمليات الحيوية فى جسم الإنسان، والابتعاد عن المشروبات الغازية التى تسبب هشاشة العظام.

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