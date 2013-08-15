الوقوف لفترات طويلة يصيب المرأة الحامل بتورم القدمين

تسأل قارئة طبيعة عملى تتطلب منى الوقوف كثيرا مما يشعرنى بالإجهاد فهل من الممكن أن يؤثر ذلك على الحمل.

يجيب على هذا التساؤل دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد قائلا تكرار الوقوف يصيب المرأة، بتورم فى القدمين، مما يمثل مشكلة كبيرة تؤرق الحامل، وتؤثر عليها كما يفضل عدم صعود الدرج لمسافات مرتفعة ومن الأخطاء الشائعة التى تقوم بها المرأة الحامل هو وضع ساق على ساق ذلك يؤثر تأثيرا كبيرا عليها مع ضرورة اختيار مقعد مريح يسند الظهر والساقين أثناء العمل فهذه الاحتياطات تقلل من حدوث الصداع لذا لابد أن تنتقى الحامل غذاءها بعناية مع ضرورة الابتعاد عن تناول أسماك المياه العذبة، مع ضرورة الابتعاد عن مناطق الهواء الملوث مع ضرورة تجنب النيكوتين وأول أكسيد الكربون وبعض المواد المسرطنة والتى تتركز معظمها فى السجائر وبعض الأمهات يغفلن العناية بصحتهم أثناء الحمل وهذا خطأ كبير، لابد من تجنبه والابتعاد عنه فالمرأة الحامل بحاجة للعناية بحملها حتى تتمكن من اجتياز فترة الحمل بأمان وذلك بتناول الأغذية التى تحتوى على فيتامينات كثيرة، كاللبن والبيض والفواكه مع الإكثار من شرب الماء لما يحتويه من فوائد عديدة للمرأة الحامل مع تجنب التعرض للإجهاد والنوم بمجرد الشعور بالحاجة للنوم.