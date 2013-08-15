محمود الحفناوى: رفع شرم الشيخ من قرار حظر التجول لطبيعتها السياحية

أعلن اللواء محمود الحفناوى مدير أمن جنوب سيناء أن رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء قد وافقا على رفع منتجع شرم الشيخ من قرار حظر التجول نظرا لطبيعة المدينة السياحية.

وأكد مدير الأمن اليوم لخميس أن المدينة مؤمنة بشكل كامل من قبل قوات الداخلية والجيش، مشيرا إلى أنه لم تقع أى أعمال عنف أو حتى مظاهرات بها.

وطالب بضرورة قيام وسائل الإعلام بالتنبيه على هذا القرار حتى لا تتعرض السياحة لانتكاسة جديدة. وذكرت مصادر سياحية أن وزير السياحة هشام زعزوع كان قد تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء لرفع شرم الشيخ من قائمة حظر التجول.