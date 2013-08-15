"الوطن" تنشر البيانات التفصيلية لأعداد مصابي وقتلى الأحداث الأخيرة في كل المحافظات

كتب : الوطن الخميس 15-08-2013 14:58

بلغ أعداد المصابين والقتلى جراء أحداث فض اعتصامي الإخوان في رابعة العدوية والنهضة، وما تبعه من اشتباكات في محافظات مصر، 421 قتيلا، و3572 مصابا حتى الآن.

وجاءت البيانات التفصيلية للضحايا كالتالي:

(تجمعات ميدان رابعة العدوية):

210 مصابين في التأمين الصحي مدينة نصر (6 مصابين خروج تحسن، 204 مصابا تحت العلاج والملاحظة، 45 حالات وفاة)

141 مصابا في هليوبوليس (141 مصابا تحت العلاج والملاحظة، 25 وفاة)

9 مصابين في الشرطة مدينة نصر (9 مصابين تحت العلاج والملاحظة +1 وفاة)

42 مصابا في جراحات مدينة نصر (6 مصابين خروج تحسن، 36 مصابا تحت العلاج والملاحظة، 3 وفاة)

مصاب واحد في كوبري القبة العسكري ( مصاب تحت العلاج والملاحظة)

5 مصابين في ميدان فلسطين (5 مصابين تحت العلاج والملاحظة)

5 مصابين في المستشفى الميداني برابعة (5 مصاب تحت العلاج والملاحظة)

3 مصابين في المقطم للتأمين الصحي (3 مصاب تحت العلاج والملاحظة، 11 وفاة)

39 مصابا م. منشية البكري (2 مصاب خروج تحسن، 37 مصابا تحت العلاج والملاحظة، 6 وفاة)

84 مصابا م. صدر العباسية (12 مصاب خروج تحسن، 72 مصابا تحت العلاج والملاحظة، 4 وفاة)

5 مصابين م. الزهراء الجامعي (5 مصابين تحت العلاج والملاحظة، 3 وفاة)

3 مصابين م. المقاولين العرب ( 3 مصاب تحت العلاج والملاحظة)

مصاب واحد في القصر الفرنساوي (مصاب تحت العلاج والملاحظة)

4 مصابين م. عبد القادر فهمي (4 مصاب تحت العلاج والملاحظة)

مصاب واحد في مركز التخصصي بالجولف (مصاب تحت العلاج والملاحظة)

مصاب واحد م. الدعاء (مصاب تحت العلاج والملاحظة)

3 مصابين م. الإسلامي التخصصي (3 مصاب تحت العلاج والملاحظة)

مصابان في الزاوية العام (مصابان خروج تحسن)

مصاب واحد في م. شبرا العام (مصاب خروج تحسن)

28 مصابا في م. القاهرة الجديدة (28 مصاب تحت العلاج والملاحظة)

22 مصابا م. الحسين الجامعي (6 مصاب خروج تحسن، 16 مصابا تحت العلاج والملاحظة، 8 وفاة)

73 مصابا في م. المطرية التعليمي (73 مصاب تحت العلاج والملاحظة، حالتا وفاة)

225 مصابا في م. الدمرداش (100 خروج تحسن، 125 تحت العلاج والملاحظة، 25 وفاة)

67 مصابا في م. دار الشفاء (37 مصاب تحت العلاج والملاحظة، 30 مصابا خروج تحسن، 25 وفاة)

(اشتبكات أمام قسم حلوان):

76 مصابا في م. النصر بحلوان (74 مصابا تحت العلاج والملاحظة، مصابان تحويل م. القصر العيني، 14 وفاة)

9 مصاب م. التبين (9 مصابين تحت العلاج والملاحظة، حالة وفاة)

16 مصابا م. حلوان العام (16 مصاب تحت العلاج والملاحظة، 14 وفاة)

(محافظة الجيزة): (تجمعات ميدان نهضة ومحيط جامعة القاهرة ومسيرات بشارع العشرين المتفرع من الهرم وفيصل):

162 مصابا في أم المصريين (162 مصابت تحت العلاج والملاحظة، 22 وفاة)

6 مصابا في م. الشرطة بالعجوزة (6 مصابا تحت العلاج والملاحظة)

23 مصابا في م. الجمعية الخيرية بالعجوزة (23 مصابا تحت العلاج والملاحظة، 3 وفاة)

مصابان م. القصر الفرنساوي (مصابان تحت العلاج والملاحظة)

27 مصابا م. الهرم (مصابان خروج تحسن، 25 مصابا تحت العلاج والملاحظة)

4 مصابين م. المنيرة العام (4 مصابا تحت العلاج والملاحظة، حالتان وفاة)

4 مصابين م. 6 أكتوب للتأمين بالدقي (4 مصاب تحت العلاج والملاحظة)

42 مصابا م. إمبابة العام (42 مصابا تحت العلاج والملاحظة، 15 وفاة)

12 مصابا م. القصر العيني القديم (12 مصابا تحت العلاج والملاحظة)

28 مصابا م. بولاق الدكرور (28 مصابا تحت العلاج والملاحظة، 6 وفاة)

3 مصابا م. رمد الجيزة (3 مصاب تحت العلاج والملاحظة)

مصاب واحد م. التحرير العام (1 مصاب تحت العلاج والملاحظة)

12 مصابا م. العياط المركزي (12 مصابا تحت العلاج والملاحظة، 5 وفاة)

35 مصابا م. الصف المركزي (35 مصابا تحت العلاج والملاحظة، حالتان وفاة)

9 مصابين في م. الحوامدية العام (9 مصابين تحت العلاج والملاحظة، حالة وفاة)

(محافظة القليوبية):

15 مصابا، 7 وفاة (تجمعات أمام مبنى المحافظة)

(محافظة الإسماعيلية):

82 مصابا، 13 وفاة (تجمعات أمام مبنى المحافظة)

(محافظة الإسكندرية):

154 مصابا، 16 وفاة (تجمعات بميادين المحافظة)

(محافظة بني سويف):

154 مصابا، 18 وفاة (تجمعات أمام مبنى المحافظة وميدان المديرية ومركز الواسطى)

(محافظة الشرقية):

56 مصابا، 6 وفاة (تجمعات أمام مبنى المحافظة)

(محافظة السويس):

215 مصابا، 14 وفاة (تجمعات أمام مبنى المحافظة)

(محافظة الفيوم):

200 مصاب، 37 وفاة (تجمعات أمام مبنى المحافظة)

(محافظة الغربية):

12 مصابا (تجمعات أمام مبنى المحافظة)

(محافظة البحيرة):

201 مصابا، 6 وفاة (تجمعات أمام مبنى المحافظة)

(محافظة كفر الشيخ):

67 مصابا، حالة وفاة (تجمعات أمام مبنى المحافظة)

(محافظة بورسعيد):

6 مصابين م. بورسعيد العام (6 مصابين تحت العلاج والملاحظة)، (تجمعات أمام مبنى المحافظة)

(محافظة المنيا):

446 مصابا، 59 وفاة (تجمعات أمام مبنى المحافظة وأمام مديرية الأمن وأمام مركز الشرطة)

(محافظة دمياط):

23 مصابا (تجمعات اشتبكات بمساكن المظلوم وأمام مديرية أمن دمياط)

(محافظة الدقهلية):

48 مصابا (تجمعات أمام السجن العمومي)

(محافظة البحر الأحمر):

12 مصابا، حالة وفاة (تجمعات أمام مبنى المحافظة)

(محافظة أسيوط):

63 مصابا، 2 وفاة (تجمعات أمام مبنى المحافظة وميدان المحطة وميدان أم البطل ومركز الغنائم)

(محافظة سوهاج):

227 مصابا، 11 وفاة (تجمعات أمام مبنى المحافظة وأمام مديرية الأمن وأمام مركز الشرطة)

(محافظة قنا):

18 مصابا (تجمعات أمام مبنى المحافظة وأمام مديرية الأمن)

(محافظة الأقصر):

41 مصابا، وفاة (تجمعات أمام مبنى المحافظة)

(محافظة أسوان):

48 مصابا، 3 وفاة (تجمعات أمام مبنى المحافظة)

(محافظة شمال سيناء):

40 مصابا، 3 وفاة (تجمعات أمام مركز شرطة بئر العبد)

(محافظة جنوب سيناء):

4 مصابين (تجمعات أمام مبنى المحافظة)