"التين الشوكي" يساعد على إنقاص الوزن والتخلص من عسر الهضم

كتب : منى السداوي منذ 52 دقيقة

"التين الشوكي" ثمرة تنبت في الأماكن الصحراوية أو الجافة التي يقل بها الماء عن طريق نبتة الصبار، يزرعها البعض حول منازلهم كمنظر جمالي أو كحماية للمنزل، لهذه الثمرة عديد من الفوائد للجسم فهي تحتوي على فيتامين "C" و"b" كما يتواجد به المغنيسيوم والحديد والكالسيوم.

ويعد التين الشوكي مفيدا لأمراض المعدة والأمعاء، فهو يساعد في تنظيف الجهاز الهضمي، ومن ثم فهو من أفضل وسائل وقاية وعلاج حالات عسر الهضم والإمساك والإسهال، كما أنه يتوافر به مجموعة من الأحماض الأمينية.

وأثبتت بعض الدراسات العلمية، أن التين الشوكي يساعد على هضم المواد الدهنية، لذلك فيمكن استخدامه في إنقاص الوزن لأنه يساعد على الشعور بالشبع، كما أن الهنود الحمر يستخدمون ثمرة التين الشوكي في تخفيف الالتهابات الجلدية، وعلاج الحروق والجروح.

كما أثبتت الأبحاث أن التين الشوكي، هو النبات الوحيد الذي يحتوي على ثماني أحماض أمينية أساسية يحتاج إليها الجسم.