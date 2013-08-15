عاجل| العثور على 9 جثث متعفنة أخرى وسط قتلى فض اعتصام "الإخوان"

مصدر بالطب الشرعي: تاريخ الوفاة يعود إلى 3 أيام مضت.. وارتفاع عدد الجثث المتعفنة إلى 23

كتب : خالد فهمي منذ 14 دقيقة

قال مصدر بالطب الشرعي إنه تم العثور على تسع جثث أخرى متعفنة وسط الجثث التي تم استلامها منذ قليل من جماعة الإخوان المسلمين، القادمة من مسجد الإيمان بمدينة نصر.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه بمناظرة الجثث تبين أنها في حاله تعفن رِمِّي، ويرجع تاريخ الوفاة إلى أكثر من ثلاثة أيام ماضية، مشيرا إلى أن عدد الجثث المتعفنة التي وصلت إلى المشرحة وسط قتلى فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة ارتفع إلى 23 حتى الآن.