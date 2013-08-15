أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

عاجل| العثور على 9 جثث متعفنة أخرى وسط قتلى فض اعتصام "الإخوان"

Google+ Print
عاجل| العثور على 9 جثث متعفنة أخرى وسط قتلى فض اعتصام "الإخوان" عاجل| العثور على 9 جثث متعفنة أخرى وسط قتلى فض اعتصام "الإخوان"
مصدر بالطب الشرعي: تاريخ الوفاة يعود إلى 3 أيام مضت.. وارتفاع عدد الجثث المتعفنة إلى 23

كتب : خالد فهمي منذ 14 دقيقة

قال مصدر بالطب الشرعي إنه تم العثور على تسع جثث أخرى متعفنة وسط الجثث التي تم استلامها منذ قليل من جماعة الإخوان المسلمين، القادمة من مسجد الإيمان بمدينة نصر.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه بمناظرة الجثث تبين أنها في حاله تعفن رِمِّي، ويرجع تاريخ الوفاة إلى أكثر من ثلاثة أيام ماضية، مشيرا إلى أن عدد الجثث المتعفنة التي وصلت إلى المشرحة وسط قتلى فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة ارتفع إلى 23 حتى الآن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي

لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية