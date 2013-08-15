أعضاء جماعة الإخوان باﻹسكندرية يقتحمون مقر أمانة حزب الدستور

اقتحم عدد من أعضاء وأنصار جماعة اﻹخوان المسلمين، مقر أمانة حزب الدستور باﻹسكندرية بمنطقة سان ستيفانووتحطيم محتوياته خلال المسيرة التى انطلقت اليوم من ساحة مسجد سيدى بشر .

كما واقتحم عدد من المشاركين فى المسيرة أحد أفرع سلسلة مطاعم ماكدونالدز وتحطيم واجهاته اﻷمامية وبعض محتوياته.

وكانت اشتباكات وقعت مع انطلاق المسيرة بمنطقة فيكتوريا تبادل فيها التراشق بالحجار واستخدام الأسلحة النارية والخرطوش ووقع ضحيتها عدد من القتلى.

وواصلت المسيرة طريقها مرورا بمنطقة سيدى جابر؛ فيما أفاد شهود عيان بقيام المشاركين فى المسيرة بإلحاق أضرار وتلفيات بعدد من المحلات والكافيتريات المعارضة لموقفهم .