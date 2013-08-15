تقرير: الإخوان يحرقون 52 كنيسة و 13 قسم شرطة و10 محاكم خلال 24 ساعة

شهدت مصر عديد من أحداث العنف يوم أمس بعد قيام عدد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بمهاجمة عدد من أقسام الشرطة و حرق مجموعة من الكنائس بصعيد مصر مما تسبب في حرق 52 كنيسة في 8 محافظات.

وكانت قوات الشرطة قد بدأت منذ السادسة والنصف صباح الاربعاء 14/8/2013 فض التجمعين قي إعتصامي رابعة العدوية وميدان نهضة مصر بالقوة، مدعمة بجرافات لإزالة الحواجز الرملية والأسمنتية التي أقامها أعضاء جماعة الاخوان المسلمين ومستخدمة بكثافة الغازات المسيلة للدموع .

- الإعتداء علي الكنائس المصرية

و البداية كانت في مهاجمة الكنائس بالصعيد، ففي محافظة المنيا، تم حرق دير العذراء والأنبا إبرام وما بداخله من محتويات “كنيسة العذراء الأثرية وكنيسة مار جرجس ومبنى خدمات ومقر إقامة للأسقف وحضانة”، ومهاجمة وتدمير ونهب وحرق ما يزيد على 20 منزلا ملك للأقباط، ومقتل قبطى إثر اقتحام منزله وإطلاق النيران عليه، وحرق كنيسة الإصلاح بقرية دلجا بدير مواس، وحرق منزل القس انجيلوس كاهن كنيسة العذراء والأنبا إبرام، ومهاجمة كنيسة مار مينا بمنطقة أبو هلال.

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كما تم حرق الكنيسة الإنجيلية بمنطقة جاد السيد، وحرق كامل كنيسة الأمير تادرس بشارع الجيش أمام صيدناوى، وحرق كنيسة خلاص النفوس، وحرق مدرسة ودير راهبات القديس يوسف، ومهاجمة كنيسة الأنبا موسى الأسود وقذفها وإلقاء زجاجات المولوتوف عليها بمنطقة أبو هلال، و حرق كنيسة مار يوحنا بشارع السوق، والاعتداء على كنيسة العذراء وإنزال الصلبان من أعلى مدخلها وإشعال النيران فى الصلبان.

كما قام أنصار الجماعة بحرق جمعية الجزويت والفرير التابعة للكنيسة الكاثوليكية، وحرق مدرسة الأقباط الثانوية بنين، وحرق ملجأ قبطى للأطفال “جنود المسيح” ، وحرق الكنيسة الإنجيلية بأبوة هلال، وحرق الكنيسة المعمدانية بمركز بنى مزار، كما تم تكسير ونهب عدة محال وصيدليات وبعض السيارات التى يملكها أقباط.

و في محافظة أسيوط تم حرق كنيسة مار يوحنا المعمدان مركز أبنوب، وحرق كنيسة الإدفنست بشارع يسرى راغب بمدينة أسيوط، وحرق الكنيسة الرسولية بشارع قلتة بمدينة أسيوط، وحرق كنيسة مار جرجس للأقباط الأرثوذكس بشارع قلتة بمدينة أسيوط، والاعتداء على كنيسة الملاك بالحجارة بشارع النميس، وحصار مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز أبو تيج، والاعتداء على منازل وممتلكات الأقباط فى شوارع قلتة والجمهورية وحرق هيكل بكنيسة سانت تريز.

و في محافظة الفيوم تم حرق كنيسة العذراء بالمنزلة بمركز يوسف الصديق، وحرق كنيسة الأمير تادرس بقرية المنزلة بمركز يوسف الصديق، وحرق كنيسة الشهيدة دميانة بقرية الزربى بمركز طامية، واقتحام ونهب محتويات الكنيسة الإنجيلية بقرية الزربى بمركز طامية، وحرق جمعية أصدقاء الكتاب المقدس.

و في محافظة الجيزة تم حرق كنيسة الملاك ميخائيل بكرداسة، واقتحام ونهب محتويات مطرانية أطفيح دير كرم الرسل، ومحاصرة كنيسة الشهيدين بصول بأطفيح، ومحاصرة كنيسة العذراء بمركز الصف، و بمحافظة السويس، تم حرق الكنيسة اليونانية القديمة بشارع براديس للكاثوليك، واقتحام وحرق مدرسة وكنيسة الراعى الصالح، وحرق مدرسة الفرنسيسكان.

محافظة شمال سيناء، تم حرق كنيسة مار جرجس بشارع 23 يوليو بالعريش، و في محافظة سوهاج تم حرق كنيسة مار جرجس مقر مطرانية سوهاج ومبنى الخدمات التابع لها”، و بمحافظة الأقصر، تم حرق عدد من المحال التجارية وممتلكات الأقباط بشارع معبد الكرنك ومنها محلات سانت كلوز ومحلات “أرخصهم” للجلود وفندق حورس وصيدلية موريس.

- مهاجمة الأقسام

والأمر لم يتوقف فقط عند هذه الحد بل وصل إلي مهاجمة عدد من أقسام الشرطة علي مستوي مصر حيث، قام المئات من أنصار الرئيس المعزول بالتجمهور أمام قسم كرداسة ، وبدأوا في قذف الحجارة على المبنى وقوات التأمين و أطلقوا النيران من بنادق آلية بحوزتهم تجاه قوات التأمين.

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ووقع تبادل لإطلاق النيران مع المتجمهرين أسفر عن مقتل العميد محمد جبر، مأمور المركز، والعقيد عامر عبد المقصود، نائب المأمور، والنقيب هشام شتا، معاون المباحث، والملازم أول، محمد وهدان، معاون المباحث، بالإضافة إلى 7 أفراد شرطة آخرين وقام المعتدين بالتمثيل بجثة المامور.

كما تم الهجوم من قبل انصار جماعة الاخوان المسلمين علي اقسام حلوان والتبين وقسم شرطة مغاغة وابو قرقاص بالمنيا واستشهاد ثلاثة ضباط ونقطة شرطة ابو زعبل كما اختطف أنصار الإخوان بأسوان عددًا من رجال الشرطة والأمن المركزى، كما قاموا بإشعال النار فى سيارة شرطة وسيارتى إسعاف وتحطيمها.

وفى الشرقية قام العشرات من أنصار الإخوان برشق قسم شرطة القرين بزجاجات المولوتوف، بعد رشقه بالحجارة، وتحاول قوات الأمن تفريقهم، وفى بنى سويف أحبطت قوات الأمن والجيش محاولة المئات من متظاهرى الإخوان اقتحام قسمى شرطة بنى سويف والواسطى.

كما قام عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية باقتحام قسم شرطة الإبراهيمية والاستيلاء على الأسلحة بداخله وإشعال النيران فى نهر الطريق أمام القسم، كما قام آخرون بمحاولة اقتحام قسم سيدى جابر وباب شرق والعامرية وبرج العرب.

- الإعتداء علي مباني المحافظات و الوزارات

> و تطور الأامر إلي مهاجمة مجموعة من الوزارات المصرية حيث قام انصار الاخوان باقتحم وزارة المالية ودمرت الواجهات الزجاجية لمباني الوزارة، كما أشعلت النيران في جراج الوزارة بما يحتويه من أتوبيسات وسيارات لنقل موظفي المالية وبدأ في الانتقال لباقي الأدوار، ووصل دخان الحريق للدور العاشر.

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و في العريش احتل مسلحون مبنى مجلس مدينة العريش، وطردوا الموظفين منه، فى رد فعل عما يحدث فى القاهرة من قيام وزارة الداخلية بفض اعتصام مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى، فى منطقتى النهضة ورابعة العدوية.

و في الإسكندرية قام عدد من مؤيدى جماعة الإخوان باقتحام المجلس المحلى “المقر المؤقت لمحافظة الإسكندرية” وطالبوا الموظفين بالداخل بالانصراف واشعلوا النيران به حتى احترق بالكامل