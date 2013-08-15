أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

درة: فيلم "فارس أحلام" يعيد زمن الرومانسية للسينما

Google+ Print
درة: فيلم "فارس أحلام" يعيد زمن الرومانسية للسينما درة: فيلم "فارس أحلام" يعيد زمن الرومانسية للسينما

كتب : أ ش أ منذ 15 دقيقة

أكدت الفنانة التونسية درة، أن فيلمها الجديد "فارس أحلام" يمثل عودة للسينما الرومانسية التي غابت عن الشاشة الفضية منذ سنوات طويلة، مشيرة إلى أن الفيلم يذكرها بأفلام الخمسينيات والستينيات التي كان يغلب عليها الرومانسية.

وأضافت درة أن المشاهد بالفعل سيشعر بالرومانسية المفقودة، التي غابت عنا كثيرا خلال الفترة الماضبة، بل وتكاد تكون انتهت، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن السيناريو واقعي.

ولفتت إلى أنها تلعب في الفيلم دور أحلام، وهي تمثل بنت فقيرة تعيش فى جزيرة الدهب، وتعمل في محل كوافير وتقع في حب فارس الذي يلعب دوره هاني عادل.

وأوضحت أن الحلم الذي يراودها مثل كل البنات، هو أن تتزوج من حبيبها، وهو ما يجعلهما يواجهان العديد من الصعوبات والمشاكل فى تحقيق حلمهما، لافتة إلى أن العمل يطرح مشكلة تأخر سن الزواج وهو من المشكلات المهمة التي تعاني منها أغلب الفتيات في والدول العربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر