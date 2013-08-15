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ضبط 4 اشخاص بحوزتهم منشورات تحريض على القوات المسلحة بالمنوفية

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ضبط 4 اشخاص بحوزتهم منشورات تحريض على القوات المسلحة بالمنوفية ضبط 4 اشخاص بحوزتهم منشورات تحريض على القوات المسلحة بالمنوفية

 تمكن النقيب محمد الغرباوى الضابط بوحدة مباحث مركز السادات ضبط السيارة رقم ( ع ق ب – 7195 ملاكى ) يستقلها كل من احمد عبد المنصف 40 سنة صيدلى وعمر عبد الباسط 23 سنة طالب ومصطفى حلمى 43 سنة مشرف مبيعات ونور الاسلام عبد المنصف 36 سنة مهندس حاسبات وبحوزتهم عدد من المنشورات يقدر بنحو 2000 تقريبا للتحريض على القوات المسلحة والشرطة تحت عنوان ” معا ضد الانقالاب العسكرى – اسحب رصيدك من قاتل شهيدك – اترك منزلك للرباط فى سبيل الله “اثناء توجهه الى ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر .

تم التحفظ على المتهمين والسيارة والمضبوطات ، تم تحرير محضر يحمل رقم 3426 ادارى مركز السادات لسنة 2013 وجاري العرض على النيابة .

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