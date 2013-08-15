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المرصد السورى: اغتيال إمام المسجد الكبير فى حلب

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المرصد السورى: اغتيال إمام المسجد الكبير فى حلب المرصد السورى: اغتيال إمام المسجد الكبير فى حلب

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بمقتل العلامة الشيخ محمد الديبو، إمام المسجد الكبير فى مدينة منبج فى محافظة حلب شمال سوريا.

وذكر المرصد، فى بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "استشهد العلامة الشيخ محمد الديبو إمام المسجد الكبير فى مدينة منبج إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل مسلحين مجهولين فجر اليوم الخميس".

وقال المرصد إن "مقاتلا من قرية الحمامة بسهل الروج بمحافظة إدلب شمال سوريا، استشهد فى اشتباكات بين كتائب المعارضين والقوات النظامية فى معسكر القرميد".

وأضاف المرصد أن قذيفتى "هاون" سقطتا بالقرب من ساحة "الأمويين" فى منطقة حديقة تشرين، ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية حتى الآن.

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