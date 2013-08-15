تراجع مبيعات مطاعم كنتاكى الأمريكية فى الصين

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء، أن مبيعات سلسلة مطاعم الدجاج الأمريكية كنتاك(كيه.إف.سى) فى الصين، انخفضت منذ بداية العام الحالى بنسبة 13%.

وأظهرت البيانات الصادرة عن شركة يوم براندز الصينية التى تمتلك سلسلة المطاعم فى الصين، تراجع مبيعات مطاعم كنتاكى بنسبة 16% خلال الشهر الماضى، لكن الشركة تتوقع انتعاش المبيعات خلال الشهور المقبلة.

أرجعت الشركة انخفاض المبيعات إلى التأثيرات السلبية على سلسلة الفضائح التى تعرضت لها سلسلة المطاعم، مع تفشى مرض أنفلونزا الطيور فى وقت سابق من العام الحالى.

فى الوقت نفسه زادت مبيعات سلسلة مطاعم البيتزا "بيتزا هت" المملوكة أيضا لشركة يوم براندز بنسبة 3% خلال الشهر الماضى.

يذكر أن الصين واحدة من أكبر أسواق كنتاكى فى العالم، حيث تمتلك الشركة 3800 مطعم فى الصين.

كان قد تم فتح أول مطعم كنتاكى فى الصين عام 1987 فى وسط العاصمة بكين، لتتوسع السلسلة بسرعة، وقد زاد عدد مطاعم كنتاكى فى بكين من 100 مطعم عام 2003 إلى 200 فى 2008 ثم إلى 300 عام 2012.