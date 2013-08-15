كهرباء دبي تنظم دورة تدريبية عن «إيتيكيت سيدة المجتمع»

نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي دورة تدريبية حول "إيتيكيت" سيدة المجتمع أشرف عليها السيد محمد المرزوقي، خبير "الإتيكيت" والآداب الاجتماعية والبروتوكول الدولي، وذلك في مبنى الهيئة المستدام في القوز، والذي يعد أول مبنى حكومي مستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكبر مبنى حكومي في العالم يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء.

وتأتي الدورة ضمن خطط الهيئة السنوية التدريبية والتطويرية لموظفات الهيئة، وحرصاً منها على خلق بيئة إيجابية تساهم في تمكين المرأة في جميع المجالات المهنية والشخصية وصقل قدرات ومهارات الموظفات وزيادة مشاركتهن في اتخاذ القرارات الأساسية.

وشارك في البرنامج الذي استمر على مدى ثلاثة أيام موظفات من مختلف قطاعات الهيئة، وتناول تعريف "الإتيكيت" ومدى علاقته العميقة بالثقافة العربية الأصيلة، حيث قدم المرزوقي عرضاً تفصيلياً حول تاريخ الإتيكيت، وآداب التعامل، و"إيتيكيت" الزيارات الاجتماعية، كما تطرق إلى العديد من المواضيع الأخرى التي من شأنها الارتقاء في أسلوب تعامل السيدة مع المحيط من حولها.

وقالت خولة المهيري رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل في اللجنة النسائية وفق منهجية تهدف إلى دعم وتمكين المرأة العاملة في الهيئة وبناء قدراتها وتعزيز دورها ومشاركتها الفعالة في كافة المجالات، حيث نجحنا في إنشاء منصة تفاعلية لجميع الموظفات العاملات في الهيئة لتفعيل دورهن في الأنشطة المجتمعية".

وأشارت المهيري إلى أنه انسجاماً مع إستراتيجية الهيئة الهادفة إلى تمكين المرأة في جميع المجالات المهنية والإنسانية، تعمل اللجنة على تنظم العديد من الفعاليات المتنوعة التي تغطي مختلف المجالات التي تهم الموظفات، بالإضافة الى عقد العديد من المحاضرات والندوات وورش العمل والزيارات الميدانية التي تهدف الى الارتقاء بدور الموظفة.