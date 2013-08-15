تخوف من بؤر الأمراض بعد ساعات الأمطار في جازان

إفتخار باحفين (جازان)

على الرغم من أن الأمطار التي شهدتها جازان البارحة الأولى وفجر أمس، لم تكن متواصلة بشكل كبير، إلا أن شوارع المدينة باتت مهددة بتجمعات مياه لم يتم إزالتها الأمر الذي اعتبره الأهالي إنذارا بتكون البؤر والمستنقعات التي يتوالد فيها البعوض وتؤثر على البيئة والسكان.كانت المنطقة شهدت أمطارا غزيرة شملت بني مالك والخوبة والعيدابي وهروب والمضايا وبلغازي والسهي وعددا من المراكز والقرى التابعة لها حيث جرت خلالها كل من وادي الشقيري ووادي خلب المنقول من اليمن ولا زالت الأمطار تهطل على معظم محافظات المنطقة.وأكدت مصادر مطلعة وصول تحذير متقدم من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للإدارة العامة للدفاع المدني بجازان تفيد باحتمال استمرار هطول الأمطار من الساعة الخامسة فجرا إلى الساعة التاسعة أمس.وجدد مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء حسن بن علي القفيلي تحذيراته لكافة المواطنين والمقيمين من مخاطر السيول والأمطار، مشددا على عدم الاقتراب من بطون الأودية خاصة وأن هذه الفترة تشهد المنطقة تقلبات جوية ولا زالت مهيأة لهطول المزيد من الأمطار حسب ما يردنا من تحذير من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.وشدد اللواء القفيلي على الالتزام بتعليمات الدفاع المدني وعدم المغامرة والنزول إلى الأودية أثناء جريانها خاصة وأن هناك أودية مباغتة.«عكاظ» رصدت يوم أمس التجمعات المائية في الأراضي البيضاء والشوارع وذلك بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة والتي أعاقت المارة وحركة السير وباتت مهددة بتفشي البعوض والأوبئة.وطالب عدد من المواطنين أمانة منطقة جازان بشفط المياه الراكدة من وسط الشوارع وردم المستنقعات المائية التي تشكلت في الأراضي البيضاء في عدد من أحياء مدينة جازان.