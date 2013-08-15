قريبا .. بيع 6 قطع في مساهمة جوهرة المقبل بالمجمعة

عـوض الشتيلي (المجمعة)

وضعت لجنة المساهمات العقارية عددا من اللوحات على قطع الأراضي التي يشملها البيع بالمزاد العلني في مساهمة مخطط جوهرة في محافظة المجمعة ويبلغ عددها 6 قطع يتم بيعها خلال الأيام القليلة المقبلة.وكانت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة أعلنت موخرا عن طرح عدد من أراضي المساهمات العقارية المنظورة لدى اللجنة للبيع في المزاد العلني والبيع المباشر تمهيداً لتصفية تلك المساهمات وإعادة حقوق المساهمين في أقرب وقت ممكن، حيث قررت اللجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة الدكتور توفيق الربيعة إقامة مزاد علني بعد عيد الفطر في مدينة سكاكا لبيع القطع المتبقية من مخطط درة الجوف والقطع المتبقية من مخطط جوهرة المقبل بالمجمعة، كما ستقيم اللجنة مزادا علنيا للقطع المتبقية من مخطط مساهمة المهندسين بالدلم.من جهة أخرى تواصل اللجنة استقبال عروض الشراء المباشر لأراضي المساهمات التي قررت اللجنة بيع أراضيها بطريقة البيع المباشر لأعلى العروض ومنها أراضي المساهمات التالية: برج بكه في مكة المكرمة، أرض التشليح بجدة، أرض مكة المكرمة التابعة لمجموعة صلاح النفيسي، ومخطط خليج سلمان شمال جدة، وشذا القنفذة بالقوز، وأرض الغربال بجدة، ودرة أبها، ومخطط المستقبل بالخرج، والقطع المتبقية من مخطط الخضراء بمكة المكرمة، وتقدم طلبات رغبة الشراء المباشر للجنة بتقديم عرض شراء باسم أمين عام اللجنة موضحاً فيه القيمة الإجمالية وسعر المتر المربع والمساحة المحددة مع تحرير شيك مصرفي بـ 5 % من قيمة كامل الأرض. وستقوم اللجنة بالإعلان عن ذلك خلال الأيام القادمة.