33 ألف زائر وسائح في متحف المصمك التاريخي أيام العيد

سعاد الشمراني (الرياض)

استقبل متحف المصمك التاريخي في مدينة الرياض (33732) زائرا من المواطنين والمقيمين خلال أيام عيد الفطر المبارك من مختلف مناطق المملكة. وأوضح مدير عام المتحف ناصر بن عبدالكريم العريفي، أن المتحف شهد إقبالاً كبيراً من الزوار خلال الثلاثة أيام الأولى لعيد الفطر المبارك، حيث استقبل في اليوم الأول (7219) زائرا، بينما زاره في اليومين الثاني والثالث (14965) و(11548) زائرا على التوالي، وقد اطلع الزوار على ما يحويه المتحف من معروضات تاريخية.وقال العريفي إن الفعاليات المقامة في الساحات المجاورة لمنطقة قصر الحكم أسهمت في زيادة عدد زوار متحف المصمك التاريخي، مشيرا إلى أن مقتنيات المتحف التاريخية التي توثق قصة تأسيس المملكة جذبت الزوار الذين أبدوا إعجابهم بها.وأضاف أنه بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، تم فتح أبواب متحف المصمك التاريخي طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك أمام الزوار، وتقديم الخدمات الإرشادية اللازمة لهم، كما تواجد مرشدين متخصصين داخل المتحف قاموا بالشرح للزوار، مما ساعدهم في التعرف على مكونات المتحف ومحتوياته، وتعزيز الثقافة المتحفية لديهم حول أهمية متحف المصمك والمتاحف الوطنية عموماً، بوصفها مراكز إشعاع حضاري وثقافي تسهم في تعريف الأجيال بحضارتها وتاريخها عبر الحقب المختلفة.