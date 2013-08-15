تكدس النفايات يهدد بتلوث «باقدو» والأمانة تعد بجولات ميدانية

عبدالمجيد الدويني ــ المدينة المنورة

اشتكى سكان مخطط باقدو من تكدس النفايات في مختلف أنحاء الحي لمدة طويلة دون اكتراث أو مسؤولية من قبل شركة النظافة التي يمر عمالها على الأحياء مرة واحدة في الأسبوع، ما تسبب في انتشار الروائح الكريهة في مختلف أنحاء الحي. فهد المبارك (من سكان الحي) قال: «نعاني كثيرا من تكدس النفايات لعدم وجود حاويات كبيرة الحجم تكفي لاستيعابها، ما يجعل السكان يلقونها أمام الأبواب، الأمر الذي أدى إلى تكدسها بشكل يهدد بتلوث بيئي في الحي»، مشيرا إلى أن عمال النظافة يأتون إلى الحي مرة واحدة في الأسبوع يزيلون خلالها النفايات، مطالبا أمانة المنطقة بزيادة زيارات عمال النظافة إلى الحي حتى لا تتكدس النفايات في الأرجاء. وأضاف: قدم سكان الحي شكوى إلى الأمانة منذ أسبوع لإزالة النفايات المتكدسة، إلا أنه لم يتم رفعها حتى الآن. وطالب سعد الطيب بسرعة رفع النفايات حفاظا على الصحة العامة في الحي ومنعا للتلوث البيئي، مع تزويد الحي بحاويات ذات سعة أكبر لاستيعاب النفايات المتناثرة في أرجاء الحي. من جانبه، أكد مساعد وكيل أمانة المدينة للخدمات المهندس يحيى سيف أن الأمانة ستقف ميدانيا على الحي لرصد الوضع ولمحاسبة المتسبب في تكدس النفايات بهذا الشكل المزعج.