تشغيل مجمع الملك عبدالله الطبي خلال 30 يوماً

توسعة العناية المركزة بمستشفى الملك فهد بـ 120 مليونا .. باداوود لـ «عكاظ»:

حسين هزازي (جدة)

أعلن لـ «عكاظ» مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامي باداوود أمس، عن تشغيل العيادات الخارجية في مجمع الملك عبدالله الطبي «مستشفى شمال جدة»، خلال 30 يوماً، بعد أن اكتملت تجهيز القوى العاملة ووصلت باعداد كافية من اخصائيين واستشاريين وفي التخصصات المختلفة.وكشف باداوود عن مشروع توسعة العناية المركزة في مستشفى الملك فهد العام بقيمة 120 مليون ريال، لإضافة 60 سريراً في العناية المركزة، وتم فتح المضاريف وسيبقى التعميد من الوزارة لاستلام الموقع حيث تم تحديد عام كامل للتنفيذ.وقال مدير الشؤون الصحية، بأن البرج الطبي في مستشفى الملك فهد العام شارف على الانتهاء الكامل، إلا أنه ينقصه بعض التعديلات في المبنى لغرف العمليات وهي في مراحلها النهاية، مبينا أن العمل في كامل البرج سينطلق قبل موسم الحج.وأوضح الدكتور باداوود، أن مستشفى شرق جدة تم ترسية مناقصة التجهيزات الخاصة بالتأثيث الطبي على أحدث أجهزة وبتقنية عالية بعد اعتماد 241 مليون ريال ومن المتوقع بدء الشركات بالتوريد مطلع العام القادم، كما سيتم السفر خلال الشهرين القادمين لاستقطاب القوى العاملة الخاصة بالمستشفى، مبينا أنها ستكون مرحلية حتى يتم تشغيله بالكامل، حيث يتم البدء في العيادات الخارجية والتنويم والطوارئ من 50 - 100 سرير، ثم تستكمل المراحل والتشغيل الكامل، وهذا هو الاجراء المطلوب والمتبع في كل المستشفيات حتى يتم الاطمئنان على كل أنظمة المستشفى واستعدادها لاستقبال المرضى.وبين الدكتور سامي باداوود، ان ضمن المشاريع المعتمدة انشاء مختبر مركزي وبنك الدم جنوب جدة، حيث تم تسليم الموقع واعتمد له مبلغ 20 مليوناً، وما يخص مبنى غسل الكلى في مستشفى الملك فهد العام فقد بدأت التجهيزات في المبنى ومن المتوقع ان يتم نقل المرضى من المبنى القديم الى المبنى الجديد بداية العام القادم.كذلك تم تعميد تجهيز مبنى الحضانات الجديد في مستشفى العزيزية للنساء والولادة، مشيرا إلى أن هذا المشروع ضمن منظومة من المشاريع لسد نقص الحضانات، وأضاف «سيكون هناك 20 حاضنة في مستشفى شمال جدة ستساهم في العمل فور العمل في المستشفى»، مؤكداً ان الوزارة تستعين بالقطاع الخاص لسد الحاجة ودفع تكاليفها على حسابها».وكشف الدكتور باداوود، عن اعتماد 5 ملايين ريال لتحسين وتطوير الاقسام الداخلية في مستشفى الصحة النفسية، ومن المتوقع أن تنتهي التجهيزات خلال الشهرين القادمين، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تحسين مؤقت لوضع المستشفى، وأضاف «كما هو معروف تم اعتماد مستشفى جديد للصحة النفسية وتم طرح المنافسة وفي انتظار تسلم المقاول».ونفى الدكتور باداوود، ان يكون هناك تأخر لحقوق المستشفيات الخاصة لدى الوزارة، مبينا أن بعض المعاملات يتم استيفاؤها بناءً على طلب المالية ثم ترفع للصرف، وهناك بعض المعاملات تكون ناقصة فيتم استبعادها مشيراً إلى أن الوزارة دفعت 40 مليونا العام الماضي قيمة علاج مواطنين في مستشفيات خاصة.من جهة اخرى، استقبل مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة بمكتبه بالمديرية أمس، عددا من المهنئين بعيد الفطر المبارك من مديري المستشفيات ومديري الإدارات المختلفة، بالإضافة إلى عدد من الموظفين بصحة جدة.وقدم باداوود التهاني بالعيد لجميع الحاضرين، وحثهم على مواصلة الجهود من أجل تقديم أرقى الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن، يذكر أن الشؤون الصحية بمحافظة جدة اعتادت على تنظيم حفل المعايدة في أول أيام الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الفطر المبارك وذلك لإتاحة الفرصة لالتقاء المسؤولين مع الموظفين لتبادل التهاني بالعيد السعيد كنوع التواصل الاجتماعي، موضحاً أن الإنجازات الصحية متواصلة والعمل يجري في سبيل الانتهاء من المشروعات الطبية الجديدة التي ستكون لبنة جديدة في منظومة الخدمات الطبية بمحافظة جدة وستقدم خدمات طبية وعلاجية جديدة ومتطورة للمراجعين.