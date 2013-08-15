بالصور.. الاهالى بشبرا يشكلون لجانا شعبية لحماية أقسام الشرطة

قام عدد من أهالى منطقة شبرا الخيمة بتشكيل لجان شعبية لمواجهة أى عمليات عنف أو شغب يقوم بها أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وذهبوا إلى قسم ثان شبرا الخيمة ومقابلة ضباط الشرطة هناك، للتنسيق فيما بينهم على كيفية الحفاظ على بعض الأماكن الحيوية من أى اعتداء من الإخوان.

ونظم شباب اللجان الشعبية أنفسهم على عدد من الأماكن الحيوية بالمدينة لحمايتها بأنفسهم، ومنها قسما أول وثان شبرا الخيمة وعدد من البنوك والمستشفيات والكنائس.

من جانبه قال حسن أبو السعود، أمين العمل الجماهيرى بالحزب المصرى الديمقراطى بالقليوبية، إن الحزب دعا شبابه وأهالى شبرا الخيمة لعمل لجان شعبية للوقوف بجوار الشرطة للتصدى لأى محاولة من جانب الإخوان، لاقتحام الأقسام أو الأماكن الهامة فى المنطقة، وتم مقابلة الضباط للتنسيق بينهم وكيفية تعاون الشباب فى هذه اللجان الشعبية.



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