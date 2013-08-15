أخبار عاجلة

بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. الاهالى بشبرا يشكلون لجانا شعبية لحماية أقسام الشرطة

Google+ Print
بالصور.. الاهالى بشبرا يشكلون لجانا شعبية لحماية أقسام الشرطة بالصور.. الاهالى بشبرا يشكلون لجانا شعبية لحماية أقسام الشرطة

قام عدد من أهالى منطقة شبرا الخيمة بتشكيل لجان شعبية لمواجهة أى عمليات عنف أو شغب يقوم بها أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وذهبوا إلى قسم ثان شبرا الخيمة ومقابلة ضباط الشرطة هناك، للتنسيق فيما بينهم على كيفية الحفاظ على بعض الأماكن الحيوية من أى اعتداء من الإخوان.

ونظم شباب اللجان الشعبية أنفسهم على عدد من الأماكن الحيوية بالمدينة لحمايتها بأنفسهم، ومنها قسما أول وثان شبرا الخيمة وعدد من البنوك والمستشفيات والكنائس.

من جانبه قال حسن أبو السعود، أمين العمل الجماهيرى بالحزب المصرى الديمقراطى بالقليوبية، إن الحزب دعا شبابه وأهالى شبرا الخيمة لعمل لجان شعبية للوقوف بجوار الشرطة للتصدى لأى محاولة من جانب الإخوان، لاقتحام الأقسام أو الأماكن الهامة فى المنطقة، وتم مقابلة الضباط للتنسيق بينهم وكيفية تعاون الشباب فى هذه اللجان الشعبية.

1.jpg

G520c2afb6cf63.jpg

G520c2afc2cfd1.jpg

G520c2afcd5af3.jpg
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365