السودان يدين أعمال العنف في مصر.. ويجدد دعوته لكل الأطراف للحوار

كتب : أ ش أ الأربعاء 14-08-2013 21:24

أدان السودان، أعمال العنف التي صاحبت فض اعتصامي رابعة والنهضة في مصر، اليوم، ما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة أكثر من 1400 حتى الآن.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان أصدرته اليوم، "اهتمام السودان بمصر واستقرارها الذي فيه استقرار كل المنطقة".

وجدد السودان دعوته للحكومة المصرية وكل الأطراف السياسية للعودة لطاولة الحوار، وتغليب الوسائل السلمية على أي وسائل أخرى بأمل الوصول إلى حلول تجنب مصر والشعب المصري الانزلاق إلى هاوية الاحتراب وانتشار أعمال العنف التي لا يعلم أحد إلى أين تنتهي.

وأشار البيان إلى أن السودان إذ يوجه هذا النداء ليأمل أن يراعي الجميع مكانة مصر وتأثيرها في المنطقة ودورها المرتجى في إرساء دعائم السلم والاستقرار الإقليميين.