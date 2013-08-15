أخبار عاجلة

بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

السودان يدين أعمال العنف في مصر.. ويجدد دعوته لكل الأطراف للحوار

Google+ Print
السودان يدين أعمال العنف في مصر.. ويجدد دعوته لكل الأطراف للحوار السودان يدين أعمال العنف في مصر.. ويجدد دعوته لكل الأطراف للحوار

كتب : أ ش أ الأربعاء 14-08-2013 21:24

أدان السودان، أعمال العنف التي صاحبت فض اعتصامي رابعة والنهضة في ، اليوم، ما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة أكثر من 1400 حتى الآن.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان أصدرته اليوم، "اهتمام السودان بمصر واستقرارها الذي فيه استقرار كل المنطقة".

وجدد السودان دعوته للحكومة المصرية وكل الأطراف السياسية للعودة لطاولة الحوار، وتغليب الوسائل السلمية على أي وسائل أخرى بأمل الوصول إلى حلول تجنب مصر والشعب المصري الانزلاق إلى هاوية الاحتراب وانتشار أعمال العنف التي لا يعلم أحد إلى أين تنتهي.

وأشار البيان إلى أن السودان إذ يوجه هذا النداء ليأمل أن يراعي الجميع مكانة مصر وتأثيرها في المنطقة ودورها المرتجى في إرساء دعائم السلم والاستقرار الإقليميين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر