إحباط ترويج ولاعات مقلدة بـ7 ملايين درهم

تمكن رجال مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي من إلقاء القبض على امرأة من الجنسية الصينية حاولت ترويج حوالي 5 ملايين ولاعة مقلدة عن ماركة عالمية، بقيمة بيع تبلغ نحو 7ملايين درهم.

وقال اللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: إن رجال ادارة مكافحة الجريمة الاقتصادية تمكنوا من ضبط كمية الولاعات المقلدة وإلقاء القبض على المتهمة وهي من الجنسية الصينية، مشيدا بالجهود التي بذلها اعضاء الفريق الذي عهد إليه تنفيذ العملية الأمنية واحباط ترويج البضاعة المقلدة.

ولفت المنصوري إلى أن هذا النوع من التجارة يعد مخالفة قانونية صريحة لقانون العلامة التجارية فيما يشكل ضررا للوكلاء المعتمدين في الدولة ويؤذي المستهلكين، مؤكدا أن الادارة شكلت فريقا فور ورود البلاغ قام أعضاؤه بعمليات بحث وتحر واسعة وجمع المعلومات للتأكد من صحة البلاغ.

ومن جانبه قال المقدم صلاح جمعة ناصر بوعصيبة مدير إدارة مكافحة الجريمة الاقتصادية إن الإدارة تلقت في السابع عشر من يوليو الماضي بلاغا من المستشارين للشركة العالمية التي تصنع تلك الولاعات ذات العلامة التجارية الشهيرة في العالم مفاده ان شركة"ب.د"ومقرها في منطقة الرأس بسوق الذهب في نايف تقوم ببيع وترويج ولاعات مقلدة تحمل العلامات التجارية التابعة لموكليهم.

كمين أمني

وأشار بو عصيبة إلى أن إدارة المكافحة وبعد تأكدها من صدقية المعلومات أعدت كمينا للمتهمة تمثل بانتقال أحد المصادر الذي قام بتمثيل دور المشتري إلى الشركة التي تروج للولاعات المقلدة حيث تقابل مع المتورطة واتفق معها على شراء كمية من تلك الولاعات وقام بدفع عربون مسبق قيمته 14ألف درهم عن كمية بضاعة طلب شرائها بقيمة 113 ألف درهم.

ونوه بأن المتهمة حررت للمصدر فاتورة بكافة البيانات السابقة، موضحا أن الإدارة بعد رصد موقع تخزين الولاعات المقلدة استصدرت اذنا من النيابة العامة لمداهمة الشركة ومستودعاتها والقاء القبض على المسؤولين عن بيع وترويج المنتجات المقلدة.

ولفت المقدم بوعصيبة إلى انه تم توثيق عملية تسلم المتهمة لباقي المبلغ وقيامه بتسليم البضائع المقلدة لمصدر الشرطة والقي القبض عليها واعترفت بالواقعة وتمت إحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.