ارتفاع حصيلة اشتباكات البحيرة إلى 7 قتلى و 205 مصاباً

ارتفعت اعداد المصابين فى دمنهور نتيحة الإشتباكات أمام ديوان عام المحافظة الى 100 مصاب وفى حوش عيسى 82 وفى أبو المطامير 23 مصاب بالإضافة الى 7 قتلى فى مركزى دمنهور وحوش عيسى.

وكانت قوات الامن قد تمكنت بمعاونة آلاف الأهالى من اجبارالإخوان على الهروب من أمام مبنى ديوان عام المحافظة فى دمنهور، والتى تم إحراقها بالكامل، وقام الأهالى بمطاردة أعضاء الإخوان الذين تواجدوا أمام مبنى المحافظة والقبض على عشرات وتسليمهم للشرطة.

وعقب تحرير مبنى المحافظة ، قام المواطنون بفتح محالهم وأعادوا إغلاقها فى السابعة إلتزاماً بقرار حظر التجول.

وفى حوش عيسى، اقتحم اعضاء جماعة الاخوان بالمدينة قسم الشرطة و احراقه وتهريب المساجين و استولوا على السلاح الموجود بالقسم بحسب مصادر أمنية ومصادر من المواطنين.

و أكدت مصادر أمنية إصابة المقدم عبد القوى عمرو مفتش المباحث و الرائد حسام ابو وافيه رئيس مباحث حوش عيسى خلال عملية الإقتحام.

وكانت المدينة قد شهدت اشتباكات عنيفة استخدم فيها السلاح النارى و ادت الى مصرع 3 من الاهالى و اصابة 82 اخرين اثناء الاشتباكات

من ناحية اخرى اصيب 23 من اهالى ابو المطامير برش خرطوش اثناء اشتباكات مع اعضاء جماعة الاخوان الذين حاولوا اقتحام قسم الشرطة وقامت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

وفى كفر الدوار، وقعت اشتباكات بين الأهالى والإخوان فى منطقة الحدائق وتمكن الأهالى من تفريق الإخوان.

من ناحيه اخرى قام الاهالى بمراكز المحافظة بعمل لجان شعبية لحماية اقسام الشرطة و تفتيش السيارات لعدم انتقال الاخوان من المراكز الى مدينة دمنهور