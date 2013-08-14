أنصار المعزول يحاصرون مركز شرطة "أبنوب" بأسيوط

كتب : سعاد أحمد منذ 34 دقيقة

جدد أنصار الرئيس المعزول "محمد مرسي"، محاصرتهم، مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط، حيث تبادلوا إطلاق النيران مع قوات الأمن في محيط مركز الشرطة.

وأطلقت قوات الأمن، القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين طاردتهم السيارات المصفحة في الشوارع الجانبية، ودارت عمليات الكر والفر بين قوات الأمن و المتظاهرين.

في السياق ذاته، انتشرت التعزيزات العسكرية، في محيك القسم، وتم إعلان الاستنفار الأمني والعسكري في الميادين والشوارع الرئيسية داخل مدينة أسيوط، وعند مداخل ومخارج القرى وعواصم المراكز.