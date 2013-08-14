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ارتفاع شهداء الشرطة بالمنيا إلى 5.. وأنصار مرسي يحرق ملجأ أيتام "جنود المسيح"

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ارتفاع شهداء الشرطة بالمنيا إلى 5.. وأنصار مرسي يحرق ملجأ أيتام "جنود المسيح" ارتفاع شهداء الشرطة بالمنيا إلى 5.. وأنصار مرسي يحرق ملجأ أيتام "جنود المسيح"

كتب : إسلام فهمي منذ 19 دقيقة

ارتفع عدد شهداء الشرطة في المنيا إلى 4 ضباط وأمين شرطة، بالإضافة إلى ما يقرب من نحو 18 مصابا.

وأكد مسؤول أمني في المنيا استشهاد كل من المقدم مصطفى العطار، نائب مأمور مركز شرطة مطاي، والنقيب محمد صفوت بقسم شرطة مغاغة، والملازم أول أحمد فتحي، بمباحث قسم شرطة أبوقرقاص، والملازم أول حسام ياسر، معاون مباحث بقسم ملوي، وأمين الشرطة محمد كمال بقسم شرطة مغاغة.

وعلى جانب آخر، أحرق أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالمنيا، جمعية أيتام "جنود السيد المسيح" الواقعة أمام مقر نقابة الزراعيين بجوار ميدان بالأس.

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