عاجل| الأهالي يهاجمون حزب الوسط بالمحلة ويحرقون محتوياته

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف منذ 3 دقائق

هاجم المئات من أهالي وسكان مدينة المحلة، مساء اليوم الأربعاء، مقر حزب الوسط الرئيسي، الكائنة بمنطقة شارع العباسي الجديد بوسط المدينة العمالية، حيث استخدموا زجاجات المولوتوف ورشقوه بالحجارة، كما أحرقوا كافة المطبوعات والبوسترات وبانرات الحزب في الشارع وسط تزايد أعداد المتظاهرين المعارضين للرئيس المعزول، وأنصاره الموالين له.

وتضامن صاحب العقار الكائن به مقر الحزب مع المتظاهرين، وأخلاه بالكامل من كافة محتوياته، وردد هتافات مناهضة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

وتسود شوارع وميادين المدينة العمالية، حالة من الهدوء الحذر والترقب لخروج مسيرات لأنصار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية المعزول، بعدما انطلقت دعوات للاحتشاد للتنديد بفض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، والمطالبة بعودة شرعية الرئيس السابق لحكم الدولة، ما دفع شباب القوى والحركات الثورية إلى تشكيل لجان ودروع بشرية بمختلف مناطق المنشية الجديدة والجمهورية وأبوشاهين والششتاوي وغيرها لحماية أقسام ومراكز الشرطة والمنازل والمؤسسات الحكومية والعامة.